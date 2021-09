Pisogne: il karate camuno con Luca Mondini sbanca a Roma

mercoledì, 29 settembre 2021

Pisogne – Il karate camuno è tornato a conquistare importanti medaglie e risultati. Al PalaPellicone di Ostia è andato in scena il Memorial Andrea Nekoofar, in ricordo dell’azzurro venuto a mancare nel 2017 a soli 20 anni in seguito ad un incidente stradale in Grecia.

Dopo un’edizione ridotta in streaming nel 2020, causa pandemia, i karateki di tutta Italia sono tornati in presenza sui tatami di Ostia: 750 atleti di 165 società sportive, dalla classe Under 14 a quella Seniores, si sono affrontati nelle due specialità del kata e kumite.

L’ASD Karate Camuno Chinte di Pisogne (Brescia) sbanca a Roma: Luca Mondini ha conquistato l’oro (Under 14 – 55 kg) al 3° Memorial Andrea Nekoofar: in una categoria da 32 atleti, 5 incontri dominati da Luca Mondini con 14 punti messi a segno e solo 3 subiti. Il Maestro Claudio Soldi dell’ASD Karate Camuno Chinte di Pisogne ha guidato le gare di Luca Mondini. “Complimenti e avanti tutta verso il prossimo obiettivo”, è il commento del Karate Camuno Chinte di Pisogne.

Intanto il Samurai-Ryu di Malonno, guidati dal Maestro Fabrizio Nodari, con la riapertura delle palestre sta riprendendo l’attività e gli atleti prepareranno le gare della stagione.