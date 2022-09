Pellegrinaggio dal santuario della Pradella di Sonico alla Madonna di Tirano

giovedì, 1 settembre 2022

Sonico – In cammino con Maria, dal santuario della Pradella di Sonico (Brescia) alla Madonna di Tirano (Sondrio). Nuovo pellegrinaggio organizzato da don Battista Dassa, sacerdote conosciutissimo in Valle Camonica e oggi parroco a Collio e San Colombano in Val Trompia, che da alcuni anni propone iniziative di cammino, preghiera e solidarietà, coinvolgendo un numero crescente di giovani e famiglie.

Sabato 10 settembre i pellegrini si ritroveranno alle 5 al santuario della Pradella di Sonico (Brescia) e raggiungeranno dopo 35 chilometri il santuario della Madonna di Tirano (Sondrio), con tappe di riflessione durante il percorso. Infatti ci sarà il passaggio dalla parrocchia di Santa Maria Nascente di Mù, quindi i pellegrini guidati da don Battista Dassa raggiungeranno Edolo, poi Santicolo e Corteno Golgi, la salita ad Aprica, scenderanno a Stazzona e raggiungeranno il santuario della Madonna di Tirano (Nella foto i partecipanti a precedenti pellegrinaggi all’arrivo a Tirano).

Il messaggio del prossimo pellegrinaggio, che ha il patrocinio del Csi è: “Maria piccola Maria – in cammino con Maria”. Durante il pellegrinaggio sarà sostenuto un progetto di solidarietà. Pranzo al sacco, è consigliato abbigliamento e scarpe adatti ad un lungo cammino.

L’iscrizione è obbligatoria e i pellegrini che intendono partecipare dovranno comunicarlo entro il 7 settembre. Gli organizzatori mettono a disposizione il pullman per il ritorno (10 euro) prenotandosi a Don Battista.

Info: dassa.battista@gmail.com, cell. 3458274429; oppure lucia.bianchini@tiscali.it, cell. 3392360628.