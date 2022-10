Paspardo: entusiasmo all’apertura della sagra della castagna

sabato, 15 ottobre 2022

Paspardo (Brescia) – Aperta la sagra della castagna di Paspardo (Brescia), uno degli appuntamenti di maggior richiamo del weekend in Valle Camonica. Nel pomeriggio l’inaugurazione alla presenza delle autorità civili e militari, in particolare il sindaco di Paspardo Fabio De Pedro, i primi cittadini di Cimbergo (Gianbattista Polonioli), Cedegolo (Andrea Bortolo Pedrali), Sellero (Gianpiero Bressanelli), Ossimo (Cristian Farisé), Piancogno (Francesco Ghiroldi), Darfo Boario (Dario Colossi), il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Sandro Bonomelli, i consiglieri regionali Francesco Ghiroldi e Gabriele Barucco, il senatore Stefano Borghesi, il comandante della Stazione di Capo di Ponte, maresciallo maggiore Luca Davanzo, il parroco don Francesco, Giacomo Tiraboschi produttore di Melaverde, il comitato organizzatore della castagna e centinaia di persone.

L’inaugurazione – condotta da Oscar Taboni – è stata accompagnata dalla banda musicale Capontina e negli interventi del sindaco De Pedro, del presidente Sandro Bonomelli è stata sottolineata l’importanza della sagra, che valorizza un prodotto tipico della Valle Camonica. “La sagra – ha spiegato De Pedro – ha come scopo principale quello di far rivivere le nostre tradizioni esaltando questo frutto delizioso. Far capire alla gente l’importanza che nel passato ha avuto la castagna soprattutto per i nostri piccoli paesi di montagna. E’ stata fonte essenziale di sostentamento per tantissime famiglie”.

VIDEO

VIDEO



Per secoli la castagna è stata il pane dei poveri ed ha sfamato intere generazioni. “Senza dimenticare – ha detto Bonomelli – che raccontando la castagna si promuove un territorio, si fa turismo esaltando così la bellezza della nostra Valle Camonica”.

Durante il weekend ci saranno come sempre numerosi appuntamenti di richiamo e si potranno gustare piatti a base di castagne, come il Pult e Lat, un piatto tipico di Paspardo a base di farina di castagne e numerose altre tipicità.

La sagra, in programma fino a domani sera nel centro storico Paspardo, propone, oltre all’assaggio delle castagne e alla degustazione di piatti a base di castagne, come il Pult e Lat, un piatto tipico di Paspardo a base di farina di castagne e numerose altre tipicità, una serie di appuntamenti e attrazioni con la mostra mercato di prodotti tipici e artigianato e animazione. Sono allestiti nel centro di Paspardo stand con prodotti tipici locali, sculture in legno e oggetti d’artigianato, piccolo museo etnografico con esposizione di attrezzi per la lavorazione delle castagne e del latte, mostra fotografica, intrattenimento musicale itinerante, rievocazione preistorica con laboratori e animazione per bambini.

Durante il weekend è allestito un servizio bus navetta e il trenino rosso condotto da Giovanni Maroni dall’abitato di Cimbergo a Paspardo. La sagra sarà aperta fino domenica sera.