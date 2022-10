Ottobre in rosa, iniziative in Valle Camonica: il programma

giovedì, 6 ottobre 2022

Esine – Entrano nel vivo le iniziative legate alla prevenzione del cancro al seno. L’Ottobre in rosa, promosso come ogni anno da Ats della Montagna, vede coinvolte e in prima linea le associazioni, in particolare Andos di Vallecamonica Sebino, in collaborazione con i Comuni e le istituzioni.

Durante il mese di ottobre dedicato alla salute femminile, ASST della Valcamonica organizza visite ed esami gratuiti offerti nelle proprie strutture, focalizzando le attività sulla prevenzione delle principali patologie femminili.

L’impegno dell’ASST della Valcamonica per la salute della popolazione femminile e l’attenzione verso la medicina di genere si sono sviluppati negli anni attraverso l’offerta di servizi ed iniziative di prevenzione come questa, portando l’ospedale di Esine ad essere premiato da Fondazione ONDA (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) con due bollini rosa. Per tutta la durata dell’Ottobre in Rosa nei corridoi dell’ospedale di Esine è allestita la mostra fotografica di Donne Operate di Tumore al Seno fotografate da Alessandro Cremona durante e dopo la malattia.

Il programma degli eventi – Domani – 7 ottobre – appuntamento al Mupre (Museo della Preistoria della Valle Camonica) di Capo di Ponte per “Io leggo in museo”, incontro di lettura per bambini e bambine 3-6 anni, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Lombardia.

Sabato 8, alle 9, partirà da Pian Camuno la Camminata solidale pro Andos di 6 km, con al termine un rinfresco salutare. Nel pomeriggio alle 14:30 si replicherà in media Valle, con la Passeggiata ad anello nel comune di Sellero in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valsaviore e la Proloco Valsaviore, con riflessioni a cura di Rosalia Consoli.

A Lovere si terrà una giornata di sensibilizzazione e divulgazione con l’associazione “Con Andrea per” e il WWF, per una raccolta fondi dedicata alla costruzione di aree di conoscenza della natura, dedicate ai reparti pediatrici per i piccoli pazienti oncologici.

Invece Pisogne organizza una Camminata in Rosa per domenica 9 ottobre. L’11 ottobre è in calendario la Staffetta rosa: la partenza dall’ingresso delle Terme di Boario alle 8 e arrivo a Breno. Diverse le iniziative di “Raccontami una storia” legate all’Ottobre in Rosa in bassa Valle: da Gianico l’11 ottobre, a Pian Camuno il 13, Artogne il 19: iniziativa di letture in biblioteca per bambini, in collaborazione con le biblioteche comunali e la Coop Il Leggio

Il 20, 21 e 22 ottobre al Centro Congressi di Boario Terme si terrà una tre giorni di convegni riservati ai medici, dal titolo “Percorsi Pediatrici della Val Camonica” in cui si parlerà di Covid, di come l’ambiente modifica la salute del bambino, di immunologia e altro.

Venerdì 21 ottobre: a Monno dalle 20 Camminata in Rosa dal centro del paese, in collaborazione con Pro loco e Comune; alle 20:30 alla Cittadella Cultura di Capo di Ponte convegno “Salute e prevenzione”, a Piancogno nel teatro dell’oratorio si terrà la presentazione del libro “Da qui a Dongo” di Giannino Botticchio.

Sabato 22 e sabato 29 ottobre e sabato 5 novembre dalle 9 alle 12 alla Casetta dell’Andos ospedale di Esine si terranno invece gli appuntamenti con “I colori amici per rinascere dopo il tumore”, sedute gratuite per pazienti oncologici in terapia di Armocromia, condotte da Costanza Zanardini.

Inoltre il 22 ottobre è in programma la Camminata Rosa ai piedi della Concarena, con partenza alle 14:30 da Capo di Ponte e alle 15:00 da Losine con arrivo congiunto alle 15:30 alla Casa Museo di Cerveno.

Venerdì 28 ottobre a Lava di Malonno, nell’auditorium dell’ex scuola elementare Roberta Tamagni presenterà il suo libro “Arcani: specchi di rinascita”.

Per tutta la durata dell’Ottobre in Rosa nei corridoi dell’ospedale di Esine rimarrà allestita la mostra fotografica di Donne Operate di Tumore al Seno fotografate da Alessandro Cremona durante e dopo la malattia.