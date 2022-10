Ottobre in rosa: a Malonno presentazione libro, concerto a Pisogne

mercoledì, 26 ottobre 2022

Malonno (Brescia) – In Valle Camonica proseguono le iniziative dell‘ottobre in rosa, mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno. Il calendario di appuntamenti organizzati da ATS della Montagna, dai Comuni e dalle associazioni prevede venerdì 28 ottobre a Malonno (Brescia) la presentazione del libro “Arcani: specchi di rinascita“.

L’incontro, con inizio alle 20:30, si terrà presso l’auditorium dell’ex scuole elementari di Lava, frazione di Malonno con l’intervento della dottoressa Roberta Tamagni, autrice del libro “Arcani, specchi di rinascita”. E’ il racconto di un viaggio introspettivo e interpretativo ispirato al simbolismo degli arcani maggiori vissuto dopo un tumore al seno. La vendita del libro e sarà strumento per cofinanziare spazi d’ascolto per gli oncologici e le rispettive famiglie.

Altri appuntamenti: “I colori amici“, sabato 29 ottobre, dalle 9 alle 12, alla casetta del comitato A.N.D.O.S. di Valle Camonica-Sebino, all’ospedale di Esine; domenica 30 ottobre, alle 20:30, al Palazzetto dello Sport di Pisogne (Brescia) l’Unione bande musicali di Valle Camonica terrà il concerto “100 donne per Andos”. Voci soliste: Sara Bronzini, Laura Maggioni. Direttrici: Arianna Casarotti, Stefania Torri, Savina Zani, Anna Lisa Ziliani. Serata benefica a favore di Andos Vallecamonica.