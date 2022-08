Niardo ricorderà la tragedia dell’alluvione di 35 anni fa

domenica, 21 agosto 2022

Niardo – Il paese delle Valle Camonica ricorderà la tragedia dell‘alluvione di 35 anni fa. Alle 19:54 di mercoledì 24 agosto suonerà il campanone per ricordare il momento della tragedia del 1987, alle 20 presso il piazzale delle scuole elementari di Niardo (Brescia) sarà celebrata la Santa Messa e al termine preghiera al cimitero sulla tomba delle due vittime. In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà nella chiesa parrocchiale.

MALTEMPO 2022 – Intanto a Niardo proseguono gli interventi post alluvione, con volontari che lavorano da quasi un mese per aiutare le famiglie colpite dall’ondata di maltempo della notte tra il 27 e il 28 luglio scorsi. A inizio della prossima settimana ci saranno nuovi sopralluoghi, in particolare sulla linea ferroviaria, per definire un piano d’intervento e da parte di tecnici del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per valutare l’entità dei danni provocati e poi arrivare allo stato di calamità. Regione Lombardia, con una lettera inviata dal Governatore Attilio Fontana al presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha chiesto lo stato di calamità per Niardo, Braone e Ceto, colpiti dall’alluvione. decidere se concedere i risarcimenti statali. 2121

STANZIAMENTI – Niardo può contare su 5 milioni di euro di contributi regionali straordinari e il Comune, guidato dal sindaco Carlo Sacristani, ha utilizzato le somme di Pronto intervento affidando i lavori più urgenti come la pulizia delle strade, il ripristino dei sottoservizi e la sistemazione degli alvei dei due corsi d’acqua. La Comunità Montana di Valle Camonica ha stanziato un contributo straordinario di 50mila euro.