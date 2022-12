Nel Bresciano sottoscritta intesa per monitorare investimenti del P.N.R.R.

giovedì, 22 dicembre 2022

Brescia – In prefettura a Brescia, alla presenza del prefetto Maria Rosaria Laganà, è stato sottoscritto un rilevante protocollo d’intesa tra il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, finalizzato al monitoraggio degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. “P.N.R.R.”), in modo da tutelare gli interessi finanziari pubblici.

Il Programma di investimento unionale “Next Generation EU”, attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza ed il relativo Fondo Complementare di matrice nazionale, ha destinato all’Italia risorse finanziarie per oltre 235 miliardi di euro, affidando sia alle Amministrazioni centrali, quali primarie Autorità di gestione dei fondi, che a quelle periferiche, quali soggetti attuatori delle progettualità sul territorio, la responsabilità di un loro proficuo utilizzo, vitale per il futuro del Paese.

Il protocollo d’intesa, in sintesi, prevede un periodico flusso informativo alla Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica unionale, nazionale e locale, concernente le informazioni attinenti ai diversi investimenti ed interventi realizzati nel territorio bresciano, al fine di condurre analisi mirate e, eventualmente, attività di controllo.

Il protocollo testimonia l’interesse istituzionale rivolto alla creazione di sinergiche forme di collaborazione finalizzate a rafforzare i presidi di legalità e trasparenza a tutela del corretto impiego dei finanziamenti e, più in generale, del rispetto delle procedure e delle tempistiche esecutive, con l’obiettivo di prevenire e, nel caso, contrastare eventuali condotte illecite che possano incidere sulla regolare esecuzione delle opere.

Il flusso di informazioni risulterà, poi, di particolare rilevanza, anche perché sarà rivolta specifica attenzione, in stretto coordinamento con la locale prefettura, alle analisi volte a prevenire eventuali infiltrazioni della criminalità nella filiera esecutiva dei lavori.

L’intesa sottoscritta si va ad inserire in una più ampia cornice di attenzione che le istituzioni bresciane e la Guardia di Finanza rivolgono al corretto impiego delle risorse pubbliche sul territorio provinciale, con la finalità di assicurare il rispetto della legalità, della trasparenza e dell’efficacia realizzativa delle opere pubbliche finanziate con il “P.N.R.R.”, a totale beneficio della collettività.