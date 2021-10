Moto Club Sebino, i risultati tra Hixpania Hard Enduro e Regionale

lunedì, 4 ottobre 2021

Chieve – Altre giornate intense di gara per il Moto Club Sebino, tra il Campionato Mondiale con la tappa Hixpania Hard Enduro e il Regionale a Chieve.

In Spagna, dei cinque italiani presenti ben tre erano del Sebino: Sonny Goggia e Alessandro Azzalini hanno passato il taglio del sabato, chiudendo poi rispettivamente 14° e 32°. Fuori Angelo Gambino.

A Chieve, risultati nelle categorie Major, Territoriali e Ospiti. Tra i Major vincono Carlo Valenti su KTM 250 nella Cat. SV 2t e Maurizio Rachelli su Gas Gas 350 4t nella Cat. V4. Secondo Alessandro Rizza su KTM 125 nella Top Class, terzo Enea Ghilardi su Sherco 300 nella Cat. XC, come Nicola Mantovani su Husqvarna 450 4t W4. Quinta posizione per Gianmaria Meraviglia su Honda 250 4t e per Alberto Zorloni su Yamaha 250 4t Cat. XD, quarto Corrado Boschini su Husqvarna 300 Cat. UV2. Secondo il MC Sebino tra i Club.

Nella Categoria Territoriali invece vince il sodalizio camuno sebino. Terzo Davide Susini nella Cat TC su Gas Gas 300, quarto Giovanni Medeghini Cat. TA su Husqvarna 125, quinto Pierre Pegurri su Honda 125.

Negli Ospiti va a podio Mirko Spandre, terzo su Gas Gas 350 4t. Quarto Francesco Servalli su KTM 250. Domenica 10 ad Anghiari ultima prova del Campionato Major.