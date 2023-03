Montagne di Plastica: film e dibattito a Università della Montagna di Edolo

giovedì, 30 marzo 2023

Edolo (Brescia) – Nell’ambito dell’evento “L’uomo, la neve e il ghiaccio: la complessità dei rapporti tra uomo e natura”, in programma oggi – giovedì 30 marzo, alle 20:30 – si terrà la proiezione del documentario di Manuel Camia “Montagne di Plastica” al quale seguirà un dibattito che avrà come protagonisti Roberto Ambrosini e Marco Parolini, professori di Ecologia del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (Unimi), Alberto Grandi, professore di Storia delle Imprese e di Storia dell’Integrazione Europea (Università di Parma), l’architetto Claudio Gasparotti e Anna Giorgi, Responsabile Polo Unimont. L’evento è solo in presenza al Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano, in via Morino a Edolo (Brescia).

Al professor Claudio Smiraglia, già professore Ordinario di Geografia fisica, di Climatologia, e di Glaciologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano, è stata conferita la Laurea Honoris Causa. Dal polo Unimont e dalla professoressa Anna Giorgi sono giunte “le congratulazioni al professor Claudio Smiraglia, già professore Ordinario di Geografia fisica, di Climatologia, e di Glaciologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Milano, che il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, per mano della tettrice professoressa Alessandra Petrucci, ha conferito la Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecnologie Geologiche. Un riconoscimento prestigioso ad uno studioso appassionato, di grandissima competenza ed esperienza, un riferimento per gli appassionati di montagna di tutte le estrazioni ed età: chi ama la montagna conosce il professor Smiraglia”.