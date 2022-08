Mondiale Speed Carving Art in piazza Martiri a Edolo

venerdì, 5 agosto 2022

Edolo – La prima serata del Mondiale Speed Carving Art e “Lignum Summer Art” ha richiamato camuni, turisti e appassionati in piazza Martiri a Edolo (Brescia) nella serata di ieri. Al Campionato Mondiale di scultura veloce con motosega sono in gara 22 artisti italiani e anche stranieri, provenienti da Russia, Ucraina, Costa Rica, Messico, Brasile, Venezuela, Cile, Ecuador e Kenya. Le gare si svolgeranno fino a domenica 7 agosto nell’area mercatale di Edolo, dove alle 20:30 saranno proclamati i vincitori.

Durante la realizzazione delle loro opere (nel video) i 22 artisti – distribuiti in appositi spazi di piazza Martiri – sono stati seguiti attentamente dal pubblico che ha cercato di carpire le tecniche di lavorazione del legno. A coordinare l’attività della manifestazione l’artista camuno Ivan Mariotti.

Soddisfatto della partecipazione di artisti e del pubblico presente alla prima serata, il sindaco Luca Masneri (nel video) che ha sottolineato: “E’ un evento importante per Edolo in questa stagione estiva e di richiamo per l’intera Valle Camonica”.

Il programma dell’edizione 2022 di Lignum Summer Art e del 5° Campionato Mondiale Speed Carving Art in programma fino a domenica 7 agosto a Edolo prevede per oggi – venerdì 5 agosto – Simposio Ligneo, Edolo .. in musica e Orchestra Francesca Mazzuccato in piazza Mercato alle 21; domani – sabato 6 agosto – simposio in piazza Mercato “I giochi di una volta” laboratori e divertimento per bambini dai 6 ai 13 anni in piazza Mercato dalle 14 e alle 21:30 tributo a Laura Pausini con la band Simili in piazza Mercato e domenica 7 agosto simposio in piazza Mercato finale Campionato Mondiale Speed Carving e 2° Campionato italiano scultura Gufi in gara più di trenta artisti in piazza Mercato dalle 15 alle 18. Premiazioni dalle 20:30.

