Mobilitazione a Sonico per soccorrere un 74enne

martedì, 30 maggio 2023

Sonico (Brescia) – Mobilitazione in mattinata a Sonico (Brescia) per un pensionato colto da malore. Sul posto sono giunti l’equipe medica del 118 con l’elisoccorso dalla centrale Soreu Alpi di Sondrio, l’ambulanza di base dell’Arnica di Berzo Demo e l’automedica, mezzo di Soccorso Avanzato 1° livello dall’ospedale, quindi i carabinieri.

Il 74enne residente nel paese camuno è stato sottoposto alle prime cure sul posto e con l’elisoccorso – in codice rosso – trasportato all’ospedale di Esine. Il traffico – per consentire all’elicottero di atterrare in sicurezza è stato deviato sulle strade comunale di Sonico.