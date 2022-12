Meteo, il ritorno della neve da domani sera: le previsioni

mercoledì, 7 dicembre 2022

Passo Tonale – Sarà un Ponte dell’Immacolata con meteo a tratti instabile sulle Alpi. Il freddo permetterà di avere fiocchi anche a quote basse: domani bel tempo, ma dalla serata arriverà un treno di perturbazioni che potrebbe protrarsi fino alla giornata di domenica.

LE PREVISIONI METEO IN TRENTINO

L’auspicio è che sia un ponte dell’Immacolata in bianco. A partire dalla serata di domani, giovedì 8 dicembre, è previsto un peggioramento del meteo con precipitazioni in tarda serata e fino alle ore centrali della successiva giornata di venerdì. Lo comunica Meteotrentino, per il quale sono attese precipitazioni moderate diffuse con nevicate inizialmente oltre i 500-700 metri, a quote inferiori nelle valli più strette e meno ventilate e durante le fasi più intense durante la notte e la mattina di venerdì. La Protezione civile ricorda alla popolazione di controllare l’attrezzatura invernale sugli autoveicoli (che è obbligatoria fino al 15 aprile 2023) in particolare gomme invernali o catene da neve a bordo.

Dal pomeriggio di venerdì, le precipitazioni si attenueranno e la quota neve si alzerà a quota 1.000.1.400 metri circa. Sabato sono previste ulteriori precipitazioni, deboli o al più moderate, specie dal pomeriggio, con neve che tornerà a scendere fino a 800-1000 metri. Domenica sono previste deboli precipitazioni e vento da nord in intensificazione, che potrà dar luogo a qualche bufera di neve anche a quote medio – basse.

ALTO ADIGE

In occasione della festività dell’Immacolata e nei giorni successivi l’aumento del flusso turistico che interesserà l’Alto Adige darà luogo ad un incremento del traffico veicolare sull’Autostrada del Brennero A22 e sulle principali arterie della provincia. Inoltre, per la giornata di venerdì 9 dicembre sono previste nevicate fino a quote basse e anche per il fine settimana è previsto tempo instabile. Al fine di ridurre al massimo i possibili disagi, l’assessore alla Protezione civile ed al Turismo, Arnold Schuler, rivolge un appello all’Associazione degli albergatori (HGV) ed alle Associazioni turistiche affinché sensibilizzino le strutture associate in modo che gli ospiti si mettano in viaggio con la loro macchina esclusivamente con la dotazione invernale. “Gli ospiti si dovrebbero tenere informati sulla situazione attuale del meteo e del traffico”, spiega Schuler.

Il bollettino di allerta per i pericoli naturali del Centro funzionale provinciale informa giornalmente su pericoli legati agli eventi naturali in Alto Adige ed è disponibile online all’indirizzo https://allerte.provincia.bz.it. Inoltre, in Alto Adige è attivo il numero unico di emergenza europeo 112. Ospiti e viaggiatori vi possono fare ricorso in modo particolare in caso di emergenza, potendo chiedere ad un unico numero di emergenza il soccorso sanitario, tecnico e le forze dell’ordine. Per questo motivo i responsabili dell’Agenzia provinciale per la Protezione civile consigliano la visita del sito web http://appc.provincia.bz.it/ per ulteriori approfondimenti. In allegato una scheda con le informazioni per i viaggiatori.