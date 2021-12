Mercatini, Babbo Natale e tanti eventi da Edolo a Darfo

domenica, 19 dicembre 2021

Edolo – Tanti eventi, manifestazioni prenatalizie in Valle Camonica e i borghi si trasformano in presepi.

Oggi a Edolo, l’atmosfera festosa dei Mercatini di Natale anima il centro del paese con tanti eventi di richiamo per residenti e turisti. I mercatini saranno riproposti il 24, 26 dicembre e il 2 gennaio.

A Bienno Babbo Natale riapre la propria casa a tutti i bambini e si può incontrarlo nella Casa degli Artisti a Bienno e portagli la letterina con tutti i tuoi desideri per questo Santo Natale.

Invece Breno sono in programma eventi al castello che sovrasta il borgo, luci, mercatini, giostre, presepi e poi marionette, giocolieri, mangiafuoco e visite guidate per trascorrere una giornata magica.

Presepe vivente a Piamborno dalle 19 con partenza della fiaccolata con figuranti da via Calchera (casa Rodella) percorrerà l’itinerario fino alla chiesa.

A Darfo Boario Terme, l’Amministrazione comunale e la Pro loco di Darfo Boario Terme organizzano la nuova edizione di “Natale in Piazza”, con i Babbi Natale.

La vigilia di Natale a Malonno, la nuova Pro loco Malonnese, in collaborazione e con il patrocino del Comune di Malonno organizza Natale in piazza. Gli eventi in piazza Repubblica a Malonno (Brescia): dalle 8 di venerdì 24 dicembre e per tutta la giornata esposizione dei mercatini di Natale; alle 15 esibizione e auguri natalizi da parte delle scuole materne di Malonno e Lava; alle 15.45 momento musicale con la banda musicale di Demo Merenda in piazza con vin brulé, thé caldo, pa e strinù, dolci a volontà. Durante il pomeriggio saranno presenti in piazza i Babbi Natale e sarà grande festa per tutti.

Si intitola “Il Presepio del Villaggio” il suggestivo evento che animerà Vione dal 24 dicembre a 9 gennaio: presepi a grandezza naturale sono realizzati nei vicoli del centro storico, in cortili e in cantine di case private, con la ricostruzione di scene di vita quotidiana e antichi mestieri. Per coglierne a pieno la magia, vanno visitati all’imbrunire e la sera, quando risplendono di luci e nell’aria echeggiano le note di melodie natalizie.