Medici di base: gazebo della Lega a Capo di Ponte e Darfo Boario

venerdì, 18 marzo 2022

Darfo Boario Terme – Prosegue l’iniziativa nelle piazze della Valle Camonica e Lombardia con banchetti e gazebo. Domani, sabato 19 Marzo dalle 9 alle 12 al gazebo di Capo di Ponte di fronte all’hotel Graffiti e al mercato di Boario Terme al gazebo in supporto alla candidata sindaco Francesca Benedetti.

“La verità è agli atti, è nero su bianco: negli ultimi dieci anni i Governi, quasi tutti a trazione PD, hanno inferto insensati tagli da 37 miliardi al nostro sistema sanitario – sostiene il referente provinciale Lega Salvini Premier Valle Camonica, Roberto Laffranchi -. La carenza di medici di base, non ci stancheremo mai di dirlo, è un problema nazionale che non scopre ora il Pd. Per prima Regione Lombardia si è attivata in Conferenza Stato-Regioni per chiedere una immediata riorganizzazione dei tempi e dei modi di lavoro dei medici, orientandoli al lavoro in squadra, all’utilizzo sempre più diffuso della telemedicina e integrandoli con le Case di Comunità che stiamo realizzando. Questa è la ricetta che offriamo a Speranza e alla sinistra per porre rimedio a questo tema, insieme alle tantissime firme che stiamo raccogliendo”.

“Torniamo – prosegue Laffranchi – per la seconda settimana consecutiva in piazza tra la gente per raccogliere le firme dei cittadini e indirizzarle al ministro della Salute, Roberto Speranza, e sollecitarlo a invertire la rotta e a risolvere questo problema, ma anche per ascoltare e prendere nota di quanto ci verrà chiesto e segnalato dai cittadini, per continuare a dare informazioni e risposte su quanto sta facendo la Lega al Governo e in Regione Lombardia per i nostri territori e a riguardo distribuiremo anche dell’apposito materiale informativo. Non solo, anche in tutti i gazebo della provincia sarà possibile effettuare il tesseramento per l’anno 2022 per la Lega Salvini Premier”.