Master Rapid SKF CBL, nove medaglie WKF alla Venice Cup

lunedì, 13 dicembre 2021

Pian Camuno – Gli atleti della Master Rapid SKF CBL hanno partecipato alla Venice Cup 2021, giunta alla ventottesima edizione. A Jesolo è stato un weekend all’insegna del karate: 3094 Atleti provenienti da 54 Nazioni, dai Senior agli Under 14 – si sono sfidati durante questi cinque giorni di combattimenti intensissimi che ancora una volta hanno messo in luce la bontà della scuola Master Rapid SKF CBL. Alla fine, gli atleti dei Maestri Francesco Maffolini, Dario Zanotti e Francesco Landi hanno spiccato nel medagliere conquistando ben 9 medaglie grazie alle prestazioni di Gabriele Petroni ed Elena Roversi (ITA National Team) che si sono messi al collo la Medaglia d’oro nella specialità Kata Senior WKF, doppia per la Roversi sia nel Kata Shito che nella cat. All Other Style. Cristian Serra Medaglia d’Argento sempre nei Senior di Kata. Maiuscola la prestazione di Sanjiv Tiraboschi capace di bissare il podio con la Medaglia di Bronzo nella cat. Senior WKF Kata Shito e la Senior WKF Kata All Style. Medaglia di Bronzo doppia anche per Aurora Pendoli U21 e Senior Kumite infine, Medaglia di Bronzo per Pamela Bodei nella cat. Under 21 di Kumite. Grandissima la soddisfazione, per una trasferta di respiro internazionale.

Alla trasferta era presente come tecnico della Nazionale Giovanile il Maestro Francesco Maffolini che ha seguito gli azzurrini insieme allo Staff Tecnico CNAG per una ItalKarate apparsa in positiva evidenza. Altro scenario, quello di Bergamo domenica 12 dicembre nel quale una piccola ma agguerrita rappresentanza ha conquistato 4 medaglie d’Oro con Micheli Matilde, Tiraboschi Sanjiv, Moretti Eros e Bonardi Letizia, una medaglia d’Argento con Sala Nicholas e una di Bronzo con Gabriele Foglieni.