Maltempo, nessun danno a Niardo e in Valle Camonica

giovedì, 8 settembre 2022

Niardo – Il territorio della Valle Camonica è stata risparmiato dall’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha interessato il Nord Italia, in particolare l’ovest della Lombardia e il Trentino Alto Adige. Temporali, raffiche di vento e grandinate hanno colpito diverse zone del territorio lombardo e la “Sala Operativa regionale è in costante contatto con i presidi territoriali interessati dal maltempo”.

Niardo (Brescia), colpita dall’alluvione lo scorso 28 luglio, non ha avuto danni dal maltempo delle ultime ore. Intanto la dichiarazione dello stato di emergenza è all’attenzione del Consiglio dei ministri e sarà valutato in tempi brevi. I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lovere (Bergamo) sono intervenuti in Valle Rescudio per una esondazione che ha reso impraticabile un parcheggio con delle macchine al suo interno.

Nessun danno è stato segnalato su territorio lombardo a seguito della tromba d’aria che si è abbattuta sulla parte veronese del lago di Garda. Disagi anche in provincia di Bergamo: segnalate frane a Taleggio e allagamenti a Rovere, allagamenti e smottamenti in Valtellina.