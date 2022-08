Malghe aperte al Mortirolo, Morena Antonioli: “Così produciamo il Silter Dop”

sabato, 20 agosto 2022

Monno – Tappa al Mortirolo per l’iniziativa “Malghe aperte“, promossa dal Consorzio Silter DOP, patrocinata dalla Comunità Montana di Valle Camonica e del Sebino Bresciano. Ieri i visitatori hanno fatto tappa alla malga, vicinissima al Passo Mortirolo, gestita da Morena e Federico Antonioli. L’attività della famiglia Antonioli viene svolta al Mortirolo da maggio a settembre, e entro i primi di ottobre le mucche verranno trasportate in Bassa Valle Camonica, ad Artogne (Brescia).

Grande è stato l’interesse nella giornata di ieri per l’iniziativa, con visitatori che hanno chiesto informazioni, assistito alla lavorazione del latte e produzione del Silter Dop, illustrato da Morena e Federico Antonioli (nel video) e assaggiato il Silter Dop. “E’ una grande opportunità – hanno spiegato Morena e Federico Antonioli – per presentare il formaggio tipico della nostra valle che è molto apprezzato”.

“Malghe aperte” proseguirà con altri educational tour per famiglie, giovani e bambini dove il casaro presenterà il formaggio prodotto in alpeggio e illustrerà la caseificazione, come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte, come viene trasformato il latte in formaggio Silter DOP.

I prossimi appuntamenti

DATA MALGA COMUNE CASARO

21 agosto Bassinale Artogne Marta Andreoli

21 agosto Blumone Breno Giovanni Ducoli

10 settembre Mignone Borno Sabrina Belotti

11 settembre Case di Viso Ponte di Legno Andrea Bezzi

18 settembre Bazena Breno Giacomo Romelli