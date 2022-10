venerdì, 21 ottobre 2022

Breno (Brescia) – Lezioni di sicurezza stradale nelle scuole superiori della Valle Camonica e del Bresciano. ‘Saranno coinvolti gli studenti degli istituti superiori di Breno, Edolo e Darfo Boario Terme. E’ stato siglato l’accordo tra Provincia di Brescia, Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e Automobile Club Brescia. Nella foto, da sinistra Giuseppe Peli (ACI Brescia), Filippo Ferrari (Provincia di Brescia), Samuele Alghisi (Provincia di Brescia), Giuseppe Bonelli (UST Brescia), Davide Felicioli (ACI Brescia) e Monica Buizza (UST Brescia).

Gli incidenti stradali mortali nel Bresciano sono in continuo aumento e si abbassa sempre più l’età media delle vittime coinvolte negli scontri automobilistici letali. Si tratta di un’emergenza che la Provincia di Brescia e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia, grazie alla disponibilità e alle competenze di Automobile Club Brescia, hanno deciso di affrontare promuovendo nelle scuole superiori alcuni incontri volti a sensibilizzare gli studenti sul tema della sicurezza stradale attraverso un approccio insolito, ma più accattivante per i giovani.

Saranno infatti le automobili da rally a veicolare il messaggio della sicurezza stradale, raccontandola dal punto di vista delle gare sportive, attraverso la voce di professionisti ed esperti di Automobile Club Brescia. Nella prima parte degli incontri, rivolti alle classi 5 delle scuole secondarie di secondo grado, verranno presentati filmati e casistiche per introdurre il tema della sicurezza stradale, creando un parallelo tra strada e pista. Successivamente verrà proposta un’attività pratica con una vera auto da rally, durante la quale si osserveranno gli allestimenti della vettura e verranno simulate le prove di soccorso in caso di incidente. Si affronteranno, inoltre, i rischi derivanti dalla guida, i comportamenti consigliati e quelli da evitare, le misure da osservare in strada e le procedure di soccorso.

Gli incontri si avvarranno di qualificati relatori di Automobile Club Brescia, in particolare: Graziano Guerini, medico del Rally 1000 Miglia e del Trofeo Vallecamonica dal 1979 che ha contribuito a scrivere procedure di sicurezza sulle gare a livello europeo; Camilla Romano, responsabile Ufficio Sportivo di ACB e fiduciario sportivo provinciale. Ha esperienza come commissario di gare internazionali nelle categorie maggiori. Organizzatore del Rally 1000 Miglia e del Trofeo Vallecamonica; Giuseppe “Pedro” Peli, presidente AC Brescia Service e Navigatore in gare di rally assoluti italiani ed europei. Organizzatore del Rally 1000 Miglia e del Trofeo Vallecamonica; Davide Felicioli, membro del Consiglio di ACB, appassionato di motorismo. Ausilio all’organizzazione del Rally 1000 Miglia e del Trofeo Vallecamonica; Diego Monteverde, coordinatore Ufficio ACB e ausilio all’organizzazione del Rally 1000 Miglia e del Trofeo Vallecamonica. Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato è stato invitato a partecipare all’iniziativa.