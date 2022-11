Le migole di Malonno hanno ottenuto la certificazione De.C.O.

domenica, 6 novembre 2022

Malonno (Brescia) – “Le migole di Malonno“, un piatto unico al mondo, certificato De.C.O., cucinato da moltissimo tempo e promosso dalla Nuova Pro loco Malonnese con il suo presidente Fausto Mariotti, il vicepresidente Stefano Mariotti e tutti i volontari. A comporlo sono le “migole”, ovvero delle briciole saporitissime, che raccontano le tradizioni della più grande delle valli bresciane.

Ma: cosa sono e come si cucinano le “migole”, ovvero una polenta di farina di castagne a grumi?

I cuochi della Pro loco malonnese mischiano sapientemente farina di castagne, farina di grano saraceno, acqua, burro di malga e olio di semi. Per farlo hanno usano una pentola capiente. Quando l’acqua in cui hanno buttato un pugnetto di sale giunge a bollore aggiungono le due farine e mescolano dal basso verso l’alto. Dopo una ventina di minuti aggiungono olio e burro casalino e continuato a rimestare per altri 25 minuti circa.

La ricetta per eccellenza della Valle Camonica, unica nel suo genere è finalmente De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) prodotto che è stata iscritta, secondo la delibera della Giunta comunale, presieduta dal sindaco Giovanni Ghirardi, nel registro comunale. Un riconoscimento importante.

“Siamo davvero felici ed emozionati che si è finalmente concluso con esito positivo l’iter che ha portato alla certificazione di Prodotto di Denominazione Comunale di Origine per il nostro piatto tipico per eccellenza, le Migole! Riconoscimento fortemente voluto e portato avanti fin dai primi mesi dalla costituzione del nostro direttivo. Essendo la prima volta per Malonno, le operazioni burocratiche per la creazione del relativo Albo e della Commissione hanno richiesto un po’ di tempo, ma finalmente possiamo vantare questo importante traguardo volto a dare sempre più risalto alle nostre eccellenze del territorio – dicono Fausto Mariotti, presidente della Pro loco e Armando Simonini a nome del direttivo -. Il ringraziamento doveroso va all’Amministrazione Comunale che ha accolto di buon grado la nostra proposta e ha lavorato per portare a termine il progetto, ai membri della Commissione, al professor Angelo Moreschi che si è occupato della parte di ricerca storica, al nostro vicepresidente Stefano Mariotti per la parte culinaria, a tutti i membri del nostro direttivo per il pieno supporto”. “Pensiamo che questo sia un piccolo ma importante passo, non di certo un traguardo ma un ulteriore tassello per mantenere vive le nostre tradizioni e la nostra cultura – concludono -. Non vogliamo quindi fermarci qui e siamo già al lavoro per ottenere il riconoscimento di Regione Lombardia, in quanto crediamo davvero che Malonno sia ricco di valori e di storia, e tocchi ad ognuno di noi cercare di tirar fuori il meglio e creare nuove opportunità per condividere tutto ciò che di bello abbiamo. Speriamo di vedervi numerosi alla Sagra delle Migole 2023 che si terrà nella primavera del prossimo anno, nell’attesa vi invitiamo a preparare un bel piatto di migole nelle vostre case”.