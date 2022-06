La natura in bottiglia: viaggio nel Liquorificio Alta Valle Camonica

lunedì, 6 giugno 2022

Edolo – E’ l’azienda simbolo della Valle Camonica, fondata nel 1920 e arrivata oggi alla quarta generazione. Parliamo del Liquorificio Alta Valle Camonica di Edolo (Brescia), che più di un secolo fa iniziò con la produzione dell’Elixir Noreas, un amaro che conquistò subito i camuni e oggi produce una vasta gamma di amari, liquori, grappe e genepy, che esporta anche all’estero. Lo slogan è sempre quello di un secolo fa: la natura in bottiglia.

I FONDATORI – Era il 1920 quando i fratelli Tevini, nella casa della Contrada Collo a Vione (Brescia), si misero per la prima volta a macerare a freddo in grossi tini di legno 15 rare erbe selezionate nel gruppo dell’Adamello, confezionando la prima ricetta. Prese il nome di Noreas, l’anagramma dei nomi dei componenti della famiglia: NOra, Regina, Edoardo, Agostino e Severino. Quell’amaro conquistò il popolo della montagna, ma documenti storici dell’epoca (nella foto) di medici e del Cai indicavano l’Elixir Noreas ideale come digestivo. Oggi l’azienda di Edolo, che produce 40mila bottiglie l’anno, è gestita da Matteo Tevini.