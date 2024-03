La delegazione dell’istituto Meneghini di Edolo a Washington

mercoledì, 20 marzo 2024

Edolo (Brescia) – La delegazione in rappresentanza dell’istituto Meneghini di Edolo, composta dal dirigente scolastico professoressa Raffaella Zanardini e da due docenti di scienze motorie e discipline sportive del liceo scientifico sportivo, i professori Elio Tamburrano e Antonio Ferreri, prosegue l’esperienza americana.

Ieri ha fatto visita a numerosi centri sportivi della Virginia dove ha potuto direttamente vedere come innovazione e tecnologia possono essere utilizzati al servizio dello sport.

Nel pomeriggio hanno visitato Washington con i suoi colori, i grandi palazzi e i musei che hanno reso famosa questa città. E al termine della giornata partita di basket NBA tante idee anche oggi per dare spessore culturale al liceo scientifico sportivo Meneghini.

Attraverso la collaborazione con la Soccerr LLC verranno create opportunità di pcto (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) per gli studenti che frequentano il Meneghini.