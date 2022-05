Kickboxing Academy, Luca Zani è campione italiano di Light Contact senior 57 Kg

lunedì, 23 maggio 2022

Jesolo – Avevamo già brindato alla vittoria al Criterium di Jesolo a marzo del combattente Zani con la speranza che la città rivieresca e la sua brezza marina portassero ancora una volta fortuna al fighter camuno ai Campionati Italiani di Kicboxing previsti nel mese di maggio, ed è stato proprio così: Luca è salito sul podio più alto distinguendosi fra quasi 1500 atleti provenienti da tutta Italia, tenendo alto i colori fucsia bianco nero e lo stemma della società camuna, ideato e realizzato da lui stesso.

“Grazie di cuore a tutti, sono emozionato e vi voglio bene! La mia vittoria è dedicata a tutta la squadra! Forza Camuna!” Sono queste le parole che Luca ha scritto in un messaggio a tutti i compagni di Team che hanno sempre dimostrato vicinanza alla sua impresa e che lo hanno seguito in diretta streaming!

La conquista del metallo più prezioso è un ulteriore traguardo per una squadra così giovane che però vanta l’esperienza di un coach come Tricoci Adriana che, dopo questo successo, ha nella sua bacheca personale 16 titoli nazionali.

Non ci resta che tifare per il campione nazionale che presto vestirà la maglia azzurra nei Campionati Europei ad Antalya in Turchia, luogo che ha già incoronato il Coach Tricoci Adriana campionessa mondiale di Light Contact nel 2013.

Inoltre, i successi dei giovanissimi fighter nel Trofeo Italia confermano il florido vivavio della società camuna, nello specifico:

Lollio Andrea argento

Chiappini Nicole Argento

Pellegrinelli Sueba bronzo