Karate: Miriam Ederar Campionessa d’Italia 2022 Juniores di Kata

martedì, 24 maggio 2022

Pian Camuno – Un altro weekend di gare e di passione per il Karate, al Centro Olimpico PalaPellicone di Ostia Lido (Roma), nel quale si sono disputati i Campionati Italiani Juniores, tre giorni intensi di gare dedicati alla categoria degli atleti nati negli anni 2007/2006/2005.

I numerosi atleti agonisti iscritti, quasi ottocento, si sono battuti con molto impegno e lealtà per contendersi il tanto ambito titolo Italiano. Grandissima ennesima soddisfazione per la fucina di giovani promesse camune per quanto riguarda il kata femminile, la nuova Campionessa d’Italia è Miriam Ederar della Master Rapid SKF CBL che supera in finale l’emiliana Martina Padoan, terze pari merito la toscana Francesca Crucitti e la lombarda Asia Gruppioni.

Magistrali prestazioni per la ragazza cremonese che si divide per gli allenamenti tra Pian Camuno e Cividate Camuno che sbaraglia la concorrenza e si aggiudica il titolo nazionale di Kata individuale femminile superando in una delle categorie più numerose ben 79 avversarie, alcune delle quali titolate anche a livello europeo.

Grande soddisfazione per lo Staff guidato dai maestri Francesco Maffolini, Francesco Landi e Dario Zanotti che solo una settimana fa avevano visto trionfare nel maschile Giulio Sembinelli nella medesima manifestazione dedicata agli studenti universitari.

“Questo risultato appaga in parte dei grandi sacrifici che Miriam e la sua famiglia affrontano quotidianamente, infatti la giovane atleta si allena tutti i giorni con grande impegno proprio nelle sedi della Master Rapid SKF CBL senza mai saltare un allenamento per poter conciliare studio e sport con i risultati che sta ottenendo in entrambi gli ambiti, ha dovuto ben presto imparare a studiare in auto nei vari tragitti Chieve-Valcamonica e viceversa per ottimizzare il tempo disponibile.

Il Karate, una passione ed un percorso sportivo impegnativo che Miriam ha intrapreso con molta serietà ed impegno, un percorso agonistico che a volte è stato tortuoso e difficile da affrontare perché nello sport individuale non si riesce mai a primeggiare sempre ed in maniera assoluta, alcune sconfitte, anche se amare, insegnano però a rialzarsi e non mollare, magari se possibile mettendoci ancora più impegno e caparbietà per poter perseguire quei traguardi e quei sogni che solo lo sport riesce a regalare.

Con questo successo molto importante si aprono le porte della nazionale giovanile in maniera sempre più autorevole. Miriam infatti raggiungendo la finale è stata convocata già per il lunedì successivo al seminario ristretto, un’altra bella esperienza che servirà ad aumentare il bagaglio tecnico.

Qualche piccola sfortunata imprecisione dettata dall’emozione e dall’importanza della competizione, non cancella la bella prestazione nel complesso di tutto il gruppo che regala emozioni e un bel karate per tutta la gara, in grande evidenza Leonardo Barletta, Filippo Calabrese, Basma Cherouaqi, Leonardo Caldi, Giorgia Duca, Karim Ederar, Matilde Micheli, Oscar Moretti, Leonardo Bombardi, Giada Noris, Emanuele Pendoli, Camilla Perina ed Elisa Vielmi.