Iscrizioni e programma della Skymarathon Sentiero 4 Luglio

mercoledì, 29 giugno 2022

Corteno Golgi – Skymarathon Sentiero 4 Luglio, ultime ore per iscriversi alla prova unica di Campionato Italiano Fisky. Questa sera (Mercoledì 29 giugno) alle ore 20 scadrà il termine ultimo per accaparrarsi un pettorale.

Tra gli oltre 200 corridori del cielo della prova marathon (42km con 2700 md+), la prima di sempre, diverse “facce note” e alcune new entry. I favori dei pronostici sono equamente divisi tra il piemontese Christian Minoggio, vincitore 2018, e il lecchese Daniel Antonioli, dominatore dell’ultima edizione corsasi nel 2019. Loro sono i papabili al successo di gara che vale anche il titolo Fisky 2022 di specialità. La gara è però tutt’altro che scontata vista la presenza di outsider d’eccezione come Danilo Brambilla, Sergio Bonaldi, Daniele Cappelletti e Mattia Tanara.

Sfida vera anche al femminile con la stakanovista Fabiola Conti che, reduce da un vero e proprio tour de force (Livigno Skymarathon e Marathon du Mont Blanc) proverà a fare valere la legge della più forte contro l’esperta Daniela Rota.

L’evento camuno powered by Crazy propone sfide interessanti anche nella prova half marathon (21km con 1500 m d+) dove risultano iscritti diversi giovani talenti provenienti dalla corsa in montagna, dallo skyrunning e dallo scialpinismo. Sfogliando la lista partenti balzano all’occhio i nomi di Marco Filosi, Lorenzo Rota Martir, Marco Salvadori, Alessandro Rossi e Gaia Bertolini.

Quando si parla di Skymarathon Sentiero 4 Luglio non si può non pensare ai suoi leggendari record. Quello maschile, griffato Mario Poletti e datato 2003 è sicuramente difficile, ma non impossibile. Duro, durissimo è anche il personal best in rosa; un record stabilito da Emanuela Brizio nel 2005 (2h10’53”).

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.maratonadelcielo.it

PROGRAMMA:

Sabato 2 luglio 2022

14:00/18:00 Ritrovo c/o tensostruttura di Santìcolo (zona arrivo) per conferma iscrizioni e consegna materiali gara.

18:30 Briefing tra Organizzatori, Atleti, Stampa, Tv e altri Media sotto la tensostruttura.

Domenica 3 luglio 2022

06:15 Ritrovo in Piazza Giovanni Venturini (Municipio di Córteno Golgi), consegna sacco effetti personali per trasporto a Santìcolo e controllo materiali gara.

06:45 Partenza in contemporanea gare categoria femminile.

07:00 Partenza in contemporanea gare categoria maschile

08:45 Arrivo previsto prima Atleta mezza maratona a Santìcolo.

09:30 Partenza Mini SkyMarathon, per i più piccoli (0-15 anni)

11:10 Chiusura cancelletto orario Cima Sèllero, 11:10 Arrivo previsto primo Atleta maratona a Santìcolo. dalle

12:30 Pranzo presso tensostruttura in zona traguardo.

14:30 Cerimonia di premiazione c/o tensostruttura zona arrivo.

15:30 Tempo massimo al traguardo per rientrare nelle classifiche ufficiali.

16:00 Santa Messa nella chiesa di San Giacomo, attigua al traguardo.