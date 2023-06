Incolonnamenti d’auto tra Edolo e Incudine sulla statale 42

venerdì, 2 giugno 2023

Incudine (Brescia) – Un giornata difficile per il traffico sulla statale 42 del Tonale da Edolo verso Vezza d’Oglio, con incolonnamenti a Incudine (Brescia) per i lavori di realizzazione della rotatoria.

Da aprile è istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico poco prima dell’abitato di Incudine e fino a questo weekend non si erano registrati particolari disagi. Oggi – per l’elevato flusso di turisti – si sono registrati incolonnamenti di vetture e bus in direzione dell’Alta Valle Camonica. Anas ha promesso che prima del periodo di grande afflusso turisti estivo i lavori della rotonda di Incudine, sulla statale 42 con svincolo su via Valeriana, saranno conclusi.

La rotatoria è attesa da anni, soprattutto per eliminare il pericoloso attraversamento a raso, inoltre è stato rifatto il ponte e la regimazione idraulica del tratto terminale del torrente Val Moriana, in corrispondenza dell’attraversamento della statale 42 e attualmente si transita in quel tratto su un’unica corsia.