Incidente sulla statale 42 del Tonale a Berzo Demo

martedì, 15 novembre 2022

Berzo Demo (Brescia) – Altro incidente sulla statale42 del Tonale, all’altezza della località Bettolino di Berzo Demo (Brescia). Nel pomeriggio, causa pioggia e molto probabilmente velocità elevata, il conducente di una Ford Fiesta, magrebino residente in valle che stava tornando dal lavoro procedendo da Malonno a Berzo Demo, all’altezza della semicurva nei pressi della forneria Formis ha perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro il muro sul lato opposto del senso di marcia.

Sul posto è giunta la pattuglia dei carabinieri di Cedegolo guidati dal Luogotenente Brunello Bacco, che hanno effettuato i rilievi, quindi i vigili del fuoco che hanno pulito e messo in sicurezza la sede stradale. Il traffico è rimasto interrotto per circa un’ora per consentire gli interventi di soccorso.