Inaugurata la nuova ambulanza della Croce Rossa di Breno

martedì, 26 luglio 2022

Breno – Inaugurata la nuova ambulanza della delegazione della Croce Rossa di Breno (Brescia). E’ una 4×4 che servirà per raggiungere la zone più impervie del territorio della Media Valle Camonica, dove prevalentemente opera la Cri di Breno. L’ambulanza, acquistata grazie al contributo di cittadini, aziende, associazioni e gruppi, è in ricordo di Sandro Farisoglio e Michela Damiolini e reca una scritta “E’ nel dare che noi riceviamo”.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti i vertici della delegazione della Croce Rossa di Breno, con il responsabile Sandro Vielmi, il direttivo, i dipendenti e i volontari, il parroco don Mario Bonomi, il sindaco di Breno Alessandro Panteghini, e l’assessore Luca Salvetti, il sindaco di Malegno Paolo Erba, responsabile di ATT Brescia Fabio Arrighini, cittadini e rappresentati delle associazioni.

E’ stata anche l’occasione per tracciare un primo bilancio della sperimentazione del servizio 118 – h12 (dalle 8 alle 20) avviata dalla Cri di Breno per la Media Valle Camonica, che ha visto in questo mesi 80 richieste di intervento. La nuova ambulanza servirà anche per questo servizio che è importante per i paesi della Media Valle Camonica.