venerdì, 7 ottobre 2022

Breno (Brescia) – In Valle Camonica il monoteismo esisteva già 5000 anni fa. Lo rivela un nuovo studio sull’arte preistorica. Esce nei prossimi giorni “Spiriti di pietra“, un nuovo studio del professor Emmanuel Anati sull’arte preistorica, per le edizioni Atelier, che con nuovi metodi di analisi di antropologia concettuale giunge alla sorprendente rivelazione che già 5000 anni fa, assai prima del politeismo dell’Olimpo Greco-romano, era presente un culto monoteistico nel cuore dell’Europa, in Valle Camonica e valli circostanti.

In questa zona delle Alpi, tra il periodo Calcolitico e l’antica età del Bronzo, lo spirito ancestrale si trasforma, nasce lo spirito del cielo e della terra. L’iconografia delle statue menhir e delle composizioni monumentali della Valle Camonica sembra segnare l’embrione di una svolta concettuale che avrebbe dominato l’Europa per millenni: dal culto dell’anima dello spirito ancestrale, nasce il concetto di divinità.