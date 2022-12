In attesa della variante, Edolo convive con traffico e smog

giovedì, 8 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Traffico intenso sulla statale 42 e soliti rallentamenti a Edolo (Brescia), per i vacanzieri che oggi hanno raggiunto l’Alta Valle Camonica per trascorrere il ponte dell’Immacolata e per le prime sciatore della stagione invernale.

Per risolvere il nodo viario di Edolo è fondamentale la variante che da anni è in discussione. Dopo anni di parole – e promesse per residenti e turisti – con il balletto tra l’allargamento della vecchia galleria di Edolo e la variante, ora la situazione è cambiata e il percorso per la variante Edolo, in capo ad Anas con il progetto affidato al commissario Eutimio Mucilli, sembra aver imboccato la strada giusta. Infatti – dopo la conferenza dei servizi dei Comuni di Edolo e Sonico che hanno dato il via libera con alcune richieste sia progettuali per ridurre l’impatto sul territorio sia per evitare effetti devastanti duranti gli scavi – un altro passaggio importante è il via libera arrivato nei giorni scorsi dal Ministero della Transizione Ecologica che ha confermato la compatibilità ambientale e rilasciato l’autorizzazione paesaggistica.

I prossimi passaggi: Anas avvierà l’iter per la progettazione definitiva e l’appalto dell’opera – quasi due chilometri in galleria che unirà la zona del distributore di benzina al confine tra Sonico ed Edolo e la località Iscla – all’inizio del 2023 ci sarà il bando e il cantiere potrebbe essere aperto entro il 2023, con almeno due anni di lavori. Intanto il costo dell’opera – per i rincari delle materie prime – è salito da 80 a circa 120 milioni di euro.

A. Pa.