giovedì, 4 maggio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il Polo Unimont partecipa alla Valle Camonica Digital Week: oggi e domani interverrà all’evento organizzato da Limes Farm e Assocamuna presso lo spazio Limes Aquare a Darfo Boario Terme, in via Stassano.

Oggi – giovedì 4 maggio, alle 14, la professoressa Anna Giorgi, responsabile del Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano, terrà la presentazione del progetto Pnrr Agritech – Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Agricoltura, focalizzandosi sulle attività che il Polo Unimont svolgerà per favorire la sostenibilità agro-ecologica e socioeconomica nelle aree montane.

A seguire, a partire dalle 14.30, la professoressa Anna Giorgi interverrà nel workshop “Agritech. Come le tecnologie digitali possono rivoluzionare il settore agroalimentare e la valorizzazione e l’efficientamento del territorio nelle aree marginali”. Clicca qui per iscriverti al workshop.

Venerdì 5 maggio, alle 20.30, Michele Ravizza, laureato triennale UNIMONT, presenterà il suo libro “Tracce di memoria”, un lavoro pluriennale sviluppato a partire dalla sua tesi di laurea e dedicato alla valorizzazione delle trincee e dei sentieri della Grande Guerra in Tonale.

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2023 | VALORIZZAZIONE E EFFICIENTAMENTO DEL TERRITORIO

ORE 14.00 | PRESENTAZIONE DEL PROGETTO AGRITECH

Anna Giorgi – Responsabile Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano e Presidente dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio

Montano

ORE 14.30 | WORKSHOP “AGRITECH”

Anna Giorgi – Responsabile Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano

L’innovazione tecnologica e digitale nello sviluppo dei territori montani

MODERATORE

Luca Giupponi – Ricercatore Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano

VENERDÌ 5 MAGGIO 2023 | ORE 20.30 PRESENTAZIONE

LIBRO: TRACCE DI MEMORIA La Grande Guerra in Montozzo, Tonale e Presena

AUTORE

Michele Ravizza – Laureato in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio Montano, Polo Unimont