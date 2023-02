I primi treni a idrogeno in servizio sulla linea Brescia-Edolo nel 2024

mercoledì, 1 febbraio 2023

Breno (Brescia) – I primi treni a idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Breno-Edolo arriveranno l’11 novembre 2023 ed entreranno in servizio nel 2024. A regime saranno 14 i treni sulla tratta ferroviaria della Valle Camonica e del Sebino, con un costo totale di 300 milioni di euro, di cui 80 milioni già finanziati da Regione Lombardia. Il gruppo Ferrovie Nord Milano (Fnm) – sottolinea Andrea Gibelli presidente di Fnm – “sta portando avanti il progetto H2iseO in Valle Camonica ed ha già avanzato la richiesta di finanziamento con il PNRR”.

Nel pomeriggio – presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica – è stato presentato il progetto alla presenza di Alessandro Bonomelli, presidente Comunità Montana di Valle Camonica; Davide Caparini, assessore regionale al Bilancio; Andrea Gibelli, presidente di Fnm; Marco Piuri, direttore generale Fnm e Amministratore Delegato Trenord e Emanuele Serina, consigliere delegato Ferrovienord.

Il presidente della Comunità Montana Alessandro Bonomelli ha sottolineato “l’importanza del progetto – treno a idrogeno – che porrà le basi per un grande cambiamento in un’ottica di sostenibilità”.

Il progetto prevede l’acquisto di 14 treni alimentati a idrogeno che entro il 2025 andranno a sostituire l’intera flotta diesel. “La linea Brescia-Iseo-Edolo – ha sottolineato Gibelli – si presta per un intervento di questo genere, senza intervenire sulle gallerie ed è il primo a livello nazionale”. E’ prevista la realizzazione di centrali per la produzione di idrogeno, destinate inizialmente ai nuovi convogli a energia pulita, con un investimento preliminare complessivo di circa 300 milioni. Il primo impianto di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno, alimentato a biogas, sarà realizzato nel 2023, ne seguiranno “uno o due” per l’idrogeno verde lungo il tracciato della linea entro il 2025.

“La transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile – ha ricordato l’assessore regionale a Bilancio Davide Caparini – sono obiettivi che possiamo raggiungere investendo su nuove tecnologie. Regione Lombardia ha già stanziato 80milioni per il treno a idrogeno da Brescia a Iseo, che avrà ricadute significative come lo sviluppo di una filiera economica e industriale dell’idrogeno e un impulso significativo all’avvio di una filiera dell’idrogeno avviando la conversione energetica del territorio in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Con il progetto progetto H2iseO incentrato sull’idrogeno – ha proseguito Caparini – “la Lombardia si conferma regione guida e all’avanguardia”

Regione Lombardia, Fnm e Comunità Montana di Valle Camonica hanno l’obiettivo di creare la “prima Hydrogen Valley italiana” e i primi risultati si vedranno nel 2024.