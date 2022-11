Gli atleti del Samurai Ryu Vallecamonica brillano nell’interregionale Karatekando

lunedì, 14 novembre 2022

Gerenzano – Quattro atleti della squadra agonistica del Samurai Ryu Vallecamonica hanno preso parte alla gara interregionale Karatekando, giunta alla sesta edizione e organizzata per da Asd Ken To Zazen Limbiate diretta da Asc Monza e Brianza che vedeva la partecipazione di alcune migliori scuole della Lombardia e delle regioni limitrofe.

I ragazzi del Samurai Ryu Vallecamonica hanno preso parte alla specialità del Kumite, ed hanno raccolto il primo posto nella categoria cadetti 68 kg. con Ilaria Salvetti e 2 argenti con Desiree Pelamatti nei cadetti 61 kg e Lukas Zoanni nei cadetti 70 kg. La più giovane del gruppo Claudia Pelamatti pur disputando un buon incontro usciva nelle fasi eliminatorie, ma secondo i responsabili del team di Malonno (Brescia), questa gara le è servita per fare esperienza per il futuro, trattandosi del primo anno che affronta gare del genere.

“Anche questa volta torniamo in valle con un bottino di medaglie più che soddisfacente, ma questo non deve appagarci perché appena terminata una gara, dobbiamo prepararci per la prossima”, è il commento del Maestro Fabrizio Nodari.