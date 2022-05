Giro d’Italia: le strade chiuse in provincia di Sondrio

martedì, 24 maggio 2022

Aprica – In occasione del 105° Giro d’Italia 2022, in programma oggi – martedì 24 maggio – e dell’evento collaterale della tappa “Edolo – Aprica” del Giro “E-Bike”, saranno chiuse al transito le seguenti strade in territorio della provincia di Sondrio:

 Tratto Passo della Foppa (Mortirolo) limite provincia – Bivio Grosio innesto S.P. 27 (località Vernuga)

dalle 00.01 chiusura totale;

 Tratto S.P. 27 Vernuga – Grosio – Mazzo di Valtellina – Lovero – innesto in contromano sulla S.S. 38 all’altezza dell’attività commerciale Tognolini Piastrelle dalle ore 13.40 in entrambi i sensi di marcia;

 Tratto S.S. 38 Lovero – Sernio – Tirano – Villa di Tirano – Bianzone incrocio per Via Roma, dalle ore 14 in entrambi i sensi di marcia;

 Tratto Bianzone Via Roma da disinnesto S.S. 38 – Via Gatta – direzione Teglio fino a innesto S.P. 21 dalle ore 14.10 in entrambi i sensi di marcia;

 Tratto innesto S.P. 21 – Teglio – Via Vangione Inferiore – Tresenda fino a innesto S.S. 38 dalle ore 14.30 in entrambi i sensi di marcia;

 Tratto S.S. 38 Tresenda innesto S.S. 39 per l’Aprica – Bivio per Santa Cristina dalle ore 14.40 in entrambi i sensi di marcia;

 Tratto Bivio per Santa Cristina – valico di Santa Cristina – Via Trivigno limite provincia, dalla mezzanotte in entrambi i sensi di marcia;

 Tratto limite provincia San Pietro – Aprica dalle ore 15.10 in entrambi i sensi di marcia.