Giornata Internazionale della Montagna, il 12 dicembre il ministro Calderoli a Edolo

sabato, 3 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Celebrazione delle Giornata Internazionale della Montagna a Unimont di Edolo (Brescia), lunedì 12 dicembre ad Edolo (Brescia) al polo Unimont (Università della Montagna) arriverà il ministro Roberto Calderoli.

Un momento importante che vedrà la presenza del ministro Calderoli, dei vertici di Unimont, partendo dalla professoressa Anna Giorgi, e dell’Università degli Studi di Milano e gli amministratori locali, con in testa il sindaco di Edolo, Luca Masneri. “E’ la terza volta – spiega Luca Masneri – che in meno di due anni un ministro arriva a Edolo per affrontare i temi delle aree montane. Con il ministro Calderoli sarà l’occasione per un confronto aperto e porre le basi per il rilancio delle aree alpine”.

A Edolo il 12 dicembre si celebrerà la Giornata Internazionale della Montagna: un’occasione di confronto, voluta dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, per delineare una nuova “visione” per il futuro dei territori montani che tenga conto dei cambiamenti in atto, socioeconomici e ambientali, e della sfida della sostenibilità, punto di approdo di azioni capaci di coniugare la tutela delle risorse – ambientali e culturali – con la competitività economica e l’equità sociale, promuovendo in particolare azioni per favorire l’uguaglianza di genere.

L’evento – che avrà inizio alle 10:30 – è organizzato dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto del polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano, e si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della Montagna (11 dicembre), istituita dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 2003 e organizzata dalla FAO. Per il 2022, il tema scelto dalla FAO è “Le donne muovono le montagne”.