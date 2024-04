Gemellaggio tra Corteno Golgi, Valdés e Petilla de Aragón

mercoledì, 3 aprile 2024

Corteno Golgi (Brescia) – I camuni invadono l’Asturia nel nome di Camillo Golgi e delle neuroscienze. Da dopodomani – 5 aprile – e nel prossimo weekend le comunità e gli amministratori di Corteno Golgi, Valdés, Petilla de Aragón si riuniranno a Valdés per sottoscrivere l’ultimo atto del gemellaggio tra i comuni: “Un atto che consoliderà ancora di più le relazioni tra le piccole comunità rurali”.

E’ la conclusione del percorso avviato alcuni anni fa, proseguito nell’ottobre scorso a Corteno Golgi (nella foto) con la sottoscrizione del primo atto di gemellaggio con Valdés e Petilla d’Aragón. I tre Comuni sono uniti dalla nascita di tre premi Nobel per la medicina: Camillo Golgi, Santiago Ramón y Cajal e Severo Ochoa.

Come sottolinea il primo cittadino di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini: “Il gemellaggio è un’occasione per celebrare l’eccellenza scientifica dei tre Comuni e promuovere la cooperazione tra loro in ambito scientifico, culturale e turistico”.

Il gemellaggio fa parte del progetto di rete “Vilas de Nobel” e gli obiettivi del gemellaggio: collegare località dell’Europa rurale dove siano nati i Premi Nobel dar valore, a ogni Premio Nobel locale, tramite iniziative ed azione di divulgazione scientifica, culturali, educative, turistiche, e generare e promuovere incontri di turismo culturale, basati sulla divulgazione scientifica, lottare insieme contro lo spopolamento delle zone rurali.