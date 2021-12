Fondazione Comunità Bresciana, finanziati 15 progetti in Valle Camonica

domenica, 26 dicembre 2021

Brescia (Ch. P.) – Sono 49 i progetti approvati e finanziati per un totale di erogazioni pari a 367.272 euro. Fondazione della Comunità Bresciana si conferma così nel proprio ruolo di intermediario di moderna filantropia e motore di cambiamento sociale, non solo mettendo a disposizione del territorio un concreto sostegno economico, ma anche intercettando la generosità di tanti donatori bresciani, sia pubblici che privati, che hanno deciso di cofinanziare i quattro bandi, al fine di consentire la realizzazione di progetti volti a sostenere bisogni ed emergenze con soluzioni innovative che guardino al breve e medio periodo.

Sociale e sociosanitario, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale, cultura ed istruzione. Sono questi gli ambiti di riferimento dei quattro bandi emanati da Fondazione della Comunità Bresciana e che ora, in seguito alla valutazione operata dalle Commissioni, giungono a compimento.

Bando Valle Camonica: i progetti finanziati sono 15. Verranno erogati contributi per 119.200 euro – messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli interventi sul territorio di provenienza Fondazione Cariplo e da numerosi enti privati e pubblici operanti sul territorio camuno.

Ente Titolo richiesta Localizzazione comune – importo deliberato e importo da raccogliere entro il 23 febbraio 2022

Parrocchia SS Salvatore Breno – L’arte in chiesa a Breno 8.000 euro (finanziati) – 400 euro (da raccogliere)

Ass. Multietnica Terre Unite Le Donne Coraggiose di Valle Camonica – Casa Felicia Bartolotta 9mila euro – 450 euro

Ass. El Teler – “Vai con la Fisa” – Fisarmonica e sue tradizioni in Valsaviore – Cevo 8.650 euro – 432,50 euro

Ass. Dieci A.P.S. Anch’io posso” – Scuola Primaria e Secondaria Primo grado di Capo di Ponte, Cerveno, Ceto, Ono San Pietro, Paspardo, Sellero, 3.250 euro – 162,50 euro

Arcobaleno SCS Onlus Ludo-Tech Darfo Boario Terme – 10mila euro – 500 euro

Il Cardo Società Cooperativa Sociale Onlus – Da un incontro nasce una storia e poi è un’altra storia – Infinito inventario di oggetti ascoltati – Edolo: 10mila – 500 euro

Azzurra Soc. Cooperativa sociale onlus Settimana Azzurra Darfo Boario Terme 2.000 euro – 100 euro

Fondazione Camunitas – Interventi urgenti per la salvaguardia ed il decoro del complesso monastico di San Salvatore in Capo di Ponte – 10mila euro – 500 euro

Associazione “Palazzolo per Baita Fontaneto” – Giardino Botanico Alpino “Pietra dell’Orsa” in località Fontaneto:

realizzazione roseto perimetrale Bienno 2.500 euro – 125 euro

Orchestra A. Vivaldi di Valle Camonica – Il “Festival della Musica classica in Valle Camonica” 10mila euro – 500 euro

Centro Camuno di Studi Preistorici – I Carteggi sulle Origini dell’Arte Capo di Ponte – 7.000 euro – 350 euro

Parrocchia San Giacomo in Santicolo – Viviamo insieme il nostro territorio – Corteno Golgi – 1.600 euro – 80 euro

Coro Polifonico Luca Marenzio – 55 anni di una passione corale, tra Presente, Passato e Futuro – Darfo Boario Terme 10 mila euro – 500 euro

Altravoce Diversità in Sinfonia 8 Darfo Boario Terme – Edolo 10.000 euro – 500 euro

Parrocchia Sant’Alessandro Restauro conservativo della facciata principale della chiesa parrocchiale di Sant’Alessandro – Ono San Pietro – 8mila – 400 euro.

Bando Valle Sabbia: i progetti finanziati sono 17. Verranno erogati contributi per 110.000 euro – messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli interventi sul territorio di provenienza Fondazione Cariplo e da numeri enti privati e pubblici operanti sul territorio valsabbino.

Bando Valle Trompia e Gobbia: i progetti finanziati sono 11. Verranno erogati contributi per 93.100 euro messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli interventi sul territorio di provenienza Fondazione Cariplo e da numeri Enti privati e pubblici operanti sul territorio trumplino.

Bando Ambito9 Bassa Bresciana Centrale: i progetti finanziati sono 6. Verranno erogati contributi per 44.972 euro messi a disposizione in misura uguale da Fondazione della Comunità Bresciana tramite il budget destinato agli interventi sul territorio di provenienza Fondazione Cariplo e da numeri Enti privati e pubblici operanti sul territorio dell’Ambito9.

Tutti i bandi sono a raccolta (a patrimonio o a erogazione) e richiedono quindi la partecipazione diretta delle organizzazioni preselezionate che dovranno raccogliere donazioni entro il 23 febbraio 2022 che attestino il concreto coinvolgimento della comunità locale nell’attività filantropica. Le percentuali di donazione sono specificate sul sito di Fondazione. Le donazioni sono necessarie affinché le organizzazioni siano definitivamente ammesse tra gli assegnatari di contributo.

Sul sito della Fondazione www.fondazionebresciana.org è possibile trovare l’elenco dei progetti preselezionati nel caso si desideri offrire un proprio contributo.