FISI Alpi Centrali, Franco Zecchini confermato presidente: il nuovo Consiglio

sabato, 3 settembre 2022

Milano – Con 12.619 preferenze e il 74,24% dei voti disponibili, al termine della votazione che si è tenuta oggi a Milano, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, Franco Zecchini è stato riconfermato presidente delle Alpi Centrali. L’altro candidato alla presidenza, Marco Gualazzi ha ricevuto 4.814 preferenze (27,56 % dei voti disponibili). La votazione è stata preceduta dagli interventi del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e da quelli di Antonio Rossi, Sottosegretario allo sport della Regione Lombardia, di Marco Riva, presidente CONI Lombardia, Claudia Giordani, Vicepresidente CONI Nazionale e Flavio Roda, presidente Fisi, che ha svolto anche il ruolo di presidente dell’Assemblea Regionale.

Il nuovo consiglio direttivo in carica per il quadriennio 2022/26 è composto dai consiglieri laici: Cristina Bonacorsi (10.087 voti), Guidina Dal Sasso (9.303 voti), Fabrizio Rainisi (8601 voti), Federico Sosio (8323 voti), Roberto Malvezzi (8015 voti), Adriano Faustinelli (7399 voti) e Michele Camarda (6440 voti). Come consigliere tecnico è stato eletto Carlo Riva (362 voti). In qualità di consiglieri atleti fanno parte del consiglio: Mattia Pegurri (1510 voti) e Andrea Vimercati (1368 voti). I membri del collegio revisori sono: Paolo Francesco Corbelli, presidente, con 14569 voti, Andrea Pizio (8123 voti) e Paolo Vollono (6021 voti), supplente è Angelo D’Abramo (4057 voti).