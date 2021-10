Festa dell’anziano a Malonno, celebrazione nel pomeriggio

domenica, 3 ottobre 2021

Malonno – Una cerimonia semplice, ma molto sentita. La festa dell’anziano che si celebra in questo weekend viene ricordata in modo speciale a Malonno (Brescia). Un momento per incontrare o comunque far sentire la vicinanza della comunità alla popolazione avanti in età. In occasione della tradizionale festa dell’anziano oggi – domenica 3 ottobre – alle 15 è in programma la Santa Messa nella chiesta di Maria Ausiliatrice. Al termine ci sarà la distribuzione di una merenda da consumare comodamente presso le prprie abitazioni. L’iniziativa, che vede coinvolto il Comune di Malonno, è un segno di ringraziamento verso persone che hanno dato e danno un contributo essenziale in famiglia, verso i nipoti e i più giovani.