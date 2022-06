Festa 2 giugno: gli appuntamenti della Valle Camonica

giovedì, 2 giugno 2022

Cedegolo – Tanti appuntamenti e manifestazioni nella giornata del 2 giugno in Valle Camonica. In quasi tutti i paesi della valle il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica sono in calendario eventi, in Alta Valle si apre la stagione estiva con i primi rifugi aperti e la possibilità di passeggiate.

Un momento importante a Grevo di Cedegolo dove sarà consegnata copia della Costituzione ai neo maggiorenni.

Tra gli eventi a Sellero spicca l’inaugurazione della panchina gigante, inserita nel circuito delle Big Bench, e a Cividate Camuno è in programma al mattino la Stracültura, al pomeriggio la pulizia del territorio e in serata musica con il tributo a Jimi Hendrix. Sempre a Cividate Camuno inaugurazione della targa in ricordo degli ex internati (nella foto), posizionata sulla chiesetta del Ribelle in località Barberino.

Ad Angolo Terme deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, mentre a Breno si terrà il concerto della Banda Civica di Breno in piazza Mercato.