Ferì Gazzoli a Corteno Golgi, 30enne davanti ai giudici

venerdì, 18 novembre 2022

Corteno Golgi (Brescia) – Per il ferimento di Giacomo Gazzoli, avvenuto a Corteno Golgi (Brescia) nel novembre di quattro anni fa, un trentenne deve rispondere di lesioni gravi e porto in luogo pubblico di arma da fuoco.

E’ stata infatti fissata al prossimo 20 dicembre l’udienza preliminare in tribunale a Brescia nei confronti del 30enne. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Breno, coordinati dal Pm Claudia Moregola, il giovane stava sparando a cartelli stradali in località Dossello di Corteno Golgi e un proiettile ha colpito alla schiena Giacomo Gazzoli, che stava transitando in auto, e riportato una lesione al midollo. Oggi il 75enne è su una sedia a rotelle e chiede giustizia per i danni subiti.

Dalle indagini è emerso che i proiettili della carabina di precisione, modello Tikka calibro 300, utilizzati dal giovane sono compatibili con quello che ha colpito Giacomo Gazzoli. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del 30enne e il 20 dicembre si terrà l’udienza preliminare.