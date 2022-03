Enduro, Regionale: 10 podi al debutto per il Moto Club Sebino

lunedì, 14 marzo 2022

Malegno – Ottimo debutto per i piloti del Moto Club Sebino, con sede a Malegno (Brescia) al Campionato Regionale Enduro a Cerro al Lambro. Dieci i podi conquistati dagli uomini del Moto Club Sebino nelle diverse categorie: Under, Senior e Territoriali. Essendo gara in pianura si è svolta su due Fettucciati al giro e con 3 giri.

I RISULTATI

Under: Cat. 300 1° Jarno Pedersoli su Beta 300 Cat 250 4t 1° Edgardo Paganini su Gas Gas 250 4t 3° Andrea Fossati su KTM 250 4t 11° Sebastiano Buzzi su KTM 250 4t Cat. 125 3° Vittorio Ducoli su Fantic 125 6° Elia Giorgi u Fantic 125 9° Giovanni Medeghini su Husqvarna 125 Top Class 4° Francesco Servalli su Gas Gas 350 4t Cat. Cadetti 8° Andrea Ghidini su Husqvarna 125. A livello di squadre il Sebino si piazza al 3° posto, a soli due punti dal Sebino

Senior: Top Class 2° Mirko Spandre su Gas Gas 350 4t Cat. 125 5° Riccardo Prandini su Yamaha 125 12° Giuseppe Pegurri su Fantic 125 Cat. 250 8° Alessandro Cremasco su Yamaha 250 14° Matteo Giacomelli su KTM 250 15° Gabriele Ducoli su Sherco 250 Cat. 300 7° Roberto Mandelli (nella foto in basso) su TM 300

Cat. 450 4t 4° Luca Bontempi su KTM 350 4t 5° Claudio Bellini su Husqvarna 350 4t 11° Luca Gorini su KTM 450 4t 18° Diego Ballardini su Gas Gas 350 4t 22° Riccardo Moscardi su KTM 350 4t 25° Francesco Libera su KTM 350 4t. Il Moto Club Sebino è 3° a livello di squadre.

Territoriali: Cat. 125 6° Lukas Romanini su KTM 125 Cat. 250 3° Andrea Della Marta su Husqvarna 250 7° Roberto Zanotti su KTM 250 19° Nikon Romanini su Husqvarna 250 Cat. 300 15° Gianni Pietro Ferrari su Beta 300 19° Paolo Ghidini su Husqvarna 300. A livello di squadre il Sebino è 2°.

Cat. Elite: 1° Yuri Quarti su Sherco 125.

E nel prossino fine settimana inizia anche il Campionato Europeo, prima prova in Italia a Pietramontecorvino (Foggia) il Sebino sarà presente con Matteo e Thomas Grigis, Yuri Quarti, Lorenzo Staccioli, Nicola Recchia, Edoardo Paganini e Alessandro Rizza.