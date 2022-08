Enduro, Mondiale e Campionato Italiano: i risultati del Moto Club Sebino

lunedì, 1 agosto 2022

Malegno – Doppio appuntamento nel weekend per il Moto Club Sebino con il Mondiale a Gelnica, in Slovacchia, e il Campionato Italiano Enduro a Rufina (Firenze).

A Gelnica pioggia, freddo in e moltissimi i ritiri dei piloti del Moto Club Sebino, in particolare di Giacomo Redondi. La classifica: 1° Cat. E3 Brad Freeman su Beta sabato e domenica; 9° Cat. J1 Haljala Hermanni su TM 250 4t sabato, domenica ritirato; 5° Cat. Senior Alberto Zorloni su Yamaha 250 4t, domenica ritirato.

Invece caldo e polvere a Rufina hanno caratterizzato il Campionato Italiano Under e Senior con un bel rientro nell’Enduro per Tommaso Montanari. 1° Cat. JB Thomas Grigis su Gas Gas 250; 1° Cat. SE Tommaso Montanari su Husqvarna 450 4t e 3° Assoluto 3° Cat. SE Mirko Spandre su Gas Gas 350 4t e 5° Assoluto, 15° Luca Bontempi KTM 350 4t, 20° Riccardo Moscardi su KTM 350 4t 4° Cat JD Edgardo Paganini su Gas Gas 250 4t 6° Cat. SA Riccardo Prandini su Yamaha 125. Il Moto Club Sebino è 2° nella Categoria Senior.

Nel prossimo fine settimana il Mondiale Enduro si sposta in Ungheria.