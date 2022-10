Enduro: il Moto Club Sebino vince per il sesto anno gli Assoluti d’Italia

lunedì, 3 ottobre 2022

Malegno – Per il sesto anno consecutivo il Moto Club Sebino vince gli Assoluti d’Italia di Enduro. Il team capitanato dal presidente Costante Bontempi, si conferma ai vertici nazionale nonostante la sfortuna di non aver in tutte le gare piloti dal calibro di Guarneri, Quarti, Recchia, Freeman e Haljala, infortunati (nella foto © MC Sebino in sequennza il podio Assoluti, il podio Coppa Italia e la prova del campione tricolore Deny Philippaerts).

Enduro – Assoluti: quella di Castiglion Fiorentino, l’ultima della stagione, è stata una due giorni molto impegnativa per la pioggia caduta abbondante nei giorni precedenti. I risultati: 1° Sabato 1° Domenica 1° nel Campionato Deny Philppaerts TM Cat 125; 2° Sabato 2° Domenica 2° nel Campionato Matteo Grigis GasGas Cat 125; 2° Sabato 2° Domenica 2° nel campionato Gialuca Martini Beta Cat 450; 3° Sabato 3° Domenica 5° nel Campionato Thomas Grigi GasGas Cat 250; 5° Sabato 7° Domenica 10° nel Campionato Lorenzo Staccioli Husq. 450; 7° Sabato 9° Domenica 7° nel Campionato Matteo Ferrari GasGas 450. Sempre 1° il Moto Club Sebino. I piloti del Sebino assenti nell’ultima gara sono finiti ai piedi del podio della classifica generale: 4° Davide Guarneri, 4° Yuri Quarti.

Coppa Italia

Categoria Major: 1° Sabato 1° Domenica 3° nel Campionato Agostino Volpi Sherco 300; 9° sabato poi ritiro ma 4° nel Campionato Eros Bordoli Ktm 250 4t; 6° Sabato 5° Domenica 6° nel Campionato Alberto Zorloni Yamaha 2504t;

Categoria Junior: 4° Sabato 4° Domenica 3° nel Campionato Tommi Gasparri GasGas 3504t 5° Sabato 6° Domenica 4° nel Campionato Sebastiano Buzzi Ktm 250 4t

Categoria Senior: 7° Sabato 7° Domenica 4° nel Campionato Diego Ballardini GasGas 3504t Assente per infortunio ma 5° nel Campionato Andrea Garattini TM 300.

Ultima prova anche per il Trial e bravissino il pilota del Sebino 4° Gianluca Tournour e 4° nel Campionato GasGas 300 Cat. TR 1. Ha terminato il Mondiale 6° nella Cat. TR 2

Quad Cross con la Famiglia Grola, anche qui ultima giornata 4^ Beatrice Grola su Honda 450 e 2^ nel Campionato 3° Silvano Grola su Honda 450 e 3° nel Campionato.

La stagione prosegue, ci sono ancora tre gare del Campionato Regionale, Gussola il 9, Pizzighettone il 15 e Tradate il 6 Novembre. Mancano anche le ultime due giornate dell’Europeo in Germania a fine mese.

di Ch. Pan.

