Enduro: i risultati del weekend dei piloti del MC Sebino

lunedì, 25 luglio 2022

Malegno – Campionato Europeo Enduro in Finlandia e Campionato Italiano Enduro a Gualdo (Perugia): doppio appuntamento per i piloti del Moto Club Sebino.

Europeo – Trasferta lunghissima per la terza prova del Campionato Europeo in Finlandia: nella prima giornata sono state disputate nove prove speciali 2° Cat. Senior Alessandro Rizza (nella foto) su KTM 125; 3° Cat. E2 Nicola Recchia su GasGas 450 4t; 11° Lorenzo Staccioli; 3° Cat. J2 Yuri Quarti su Husqvarna 350 4t; 4° Cat Yout Matteo Grigis su GasGas 125; 11° Cat. J1 Edgardo Paganini su GasGas 250 4t.

Nella seconda giornata con otto prove speciali 2° Cat. Senior Alessandro Rizza su KTM 125; 3° Cat. E2 Nicola Recchia su GasGas 450 4t; 12° Lorenzo Staccioli; 3° Cat. J2 Yuri Quarti su Husqvarna 350 4t; 6° Cat Yout Matteo Grigis su GasGas 125; 12° Cat. J1 Edgardo Paganini su GasGas 250 4t. Classifica team: 3° il Moto Club Sebino. Ultime due giornate di gara in Germania il 29-30 ottobre.

Campionato Italiano Major: 2° Cat. XB Matteo Pedersoli su Beta 250; 3° Cat. UV2 Roberto Cesareni Husqvarna 300, 5° Carlo Valenti KTM 250; 15° Corrado Boschini Husqvarna 300 e 19° Mario Chini Beta 200; 6° Cat. XE Omar Gambarini Beta 350 4t; 12° Cat. UV4 Isidoro Vaira su Honda 250 4t.

Nel prossimi fine settimana in Slovacchia Campionato Mondiale Enduro e a Rufina (Firenze) campionato italiano Under e Senior.