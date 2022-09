Enduro e Mondiale Trial: i risultati dei piloti del Moto Club Sebino

lunedì, 19 settembre 2022

Ponte di Legno – Un weekend di grandi risultati per il Moto Club Sebino, impegnato in diverse gare, tra cui il Mondiale Trial a Ponte di Legno (Brescia), il Campionato Italiano Enduro, gara Regolarità Gr.5 e Italianbo Estremo.

Il pilota del Moto Club Sebino Gianluca Tournour Gianluca (nella foto) su Gas Gas 300 nella ultima prova del Mondiale Trial a Ponte di Legno nella categoria TR2 ha vinto la prova di sabato ed è arrivato 2° ieri, terminando 6° il Campionato.

A Piediluco, in una giornata prima calda poi l’ultimo giro sotto un diluvio che fa terminare la gara prima dell’ultima prova speciale, Mirko Spandre (nella foto sotto) è a solo un decimo di secondo dalla sua rincorsa al titolo. I risultati: 1° Thomas Grigis Cat. U 250 su Gas Gas. Termina il Campionato 2° pagando lo zero della prima gara, poi vinto le altre quattro; 1° Tommaso Montanari Cat. S 450 su Husqvarna e 1° Assoluto solo due gare fatte su 5 e termina il campionato 8°; 3° Mirko Spandre Cat. S 450 su Gas Gas 350 4t, 2 al Campionato; 5° Riccardo Prandini Cat. S 125 su Yamaha, 5° in Campionato; 7° Edgardo Paganini Cat. U 250 4t su Gas Gas, 4° al Campionato; 8° Alessandro Cremasco Cat. S 250 su Yamaha, 11° Campionato; 10° Luca Bontempi Luca Cat. S 450 su Ktm 350 4t, 19° al Campionato e 14° Niko Odorizio Cat. U 250 4t su Ktm, 12° in Campionato; 17° Riccardo Moscardi Cat. S 450 su Ktm 350 4t. 2° il Moto Club Sebino Cat . Senior e 2° anche nel Campionato Italiano.

Gruppo 5 Regolarità, ultime due giornate: 2° Osvaldo Armanni Cat. X3 su Ktm 250 nella 1^ giornata ma purtroppo ritiro nella 2^, termina 4° al Campionato; 7° Fiorenzo Lanfranchi, Cat. X2 su Puck 125 nella 1^ giornata e 4° nella 2^, termina 5° il Campionato; 8° Giacomo Laidelli Cat. D5 su Puck 250 nella 1^ giornata e 10° nella 2^, termina il Campionato 5°. Due ritiri per Marco Romelli Cat. B2 su Moto Morini 174 4t, ma nel Campionato è 3°.

Ultima prova anche per l’Italiano Estremo, Categoria Junior 5° il giovanissimo Lorenzo Talocci Ktm 125 che termina il campionato 3°; 6° Alessandro Azzalini, Cat. Gold su Gas Gas 300; 7° Davide Paganoni Cat. Gold su Ktm 300 e 8° Davide Gaioni, Cat. Silver su Beta 300-

Ultime due giornate anche per il Racing Quad, unico rappresentante Silvano Grola Cat. FX4 su Honda 450 4t 1° sabato e 1° domenica e termina 1° il Campionato Italiano.

Campionato Regionale Enduro Major, con ancora due giornate di gara: 1° Carlo Valenti Cat. UV2 su Ktm 250 2° Matteo Pedersoli (nella foto), Cat. XB su Beta 250; 2° Gianmaria Meraviglia, Cat. W4 su Honda 250 4t; 2° Agostino Volpi, Cat. XC su Sherco 300; 3° Alberto Gazzoli, Cat. RC su Sherco 300; 4° Alberto Zorloni, Cat. XD su Yamaha 250 4t, 5° Corrado Boschini, Cat. UV2 su Husqvarna 300, 6° Maurizio Rachelli, Cat. V4 su Gas Gas 350 4t; 7° Mario Chini, Cat. UV2 su Beta 200; 9° Isidoro Vaira, Cat. UV4 su Honda 250 4t; 9° Elia Acquistapace, Cat. RD su Ktm 250 4t e 15° Davide Delbono, Cat. W4 su Ktm 350 4t.

Domenica prossima gare del Campionato Italiano Major a Schilpario (Bergamo) e ultima prova Campionato Regionale Under/Senior/Territoriali a Chieve (Cremona).