Elezioni politiche: sanità territoriale e ambiente nel programma del candidato Pier Luigi Mottinelli

sabato, 10 settembre 2022

Edolo – Pier Luigi Mottinelli (nella foto), già presidente della Provincia di Brescia e della Comunità Montana di Valle Camonica, è candidato nella lista Pd alla Camera nel collegio uninominale Lombardia U03 – Tre Valli – che comprende Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia.

Mottinelli come ha iniziato questa campagna elettorale?

“Incontrando la gente, illustrando il programma, affrontando i problemi delle zone interne, che sono state dimenticate dall’agenda politica e sono lasciati soli. Tutta la campagna elettorale è concentrata nei grandi centri, mentre le valli e le zone montane sembrano dimenticate. Come amministratore che vive in un paese montano e che ha sempre avuto una particolare attenzione alle aree interne e non solo del Bresciano, sto portando avanti proposte per migliorare la qualità di vita e coinvolgere chi risiede nelle cosiddette “Terre alte”. Parto da un dato: a livello nazionale su poco più di 8mila Comuni, 4.800 sono in aree interne e montane, quindi il prossimo Parlamento dovrà partire da qui e affrontare in modo serio politiche per la montagna e avere maggiore attenzione a chi vi risiede. Per far questo i cittadini devono scegliere tra chi ha lavorato sul territorio ed è espressione delle comunità locali, e invece chi è stato calato dall’alto da rappresentanti della politica nazionale, con il rischio di non rivederli più fino ad una nuova tornata elettorale. Personalmente, come amministratore, sono sempre stato vicino alle comunità montane”.

Quali proposte avanza?

“Sanità territoriale e ambiente, sono questi due temi inseriti nel mio programma e che illustro a cittadini delle Tre Valli (Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia ndr.). La sanità territoriale è fondamentale, soprattutto dopo quanto abbiamo vissuto nei due anni caratterizzati dalla pandemia. Come proposta per le aree interne penso alla sanità di prossimità, poliambulatori, ospedali e infrastrutture di comunità per avvicinare il mondo della sanità e i cittadini, poi occorre tagliare il tetto alla sanità – come prevede tra l’altro il programma del Pd a livello nazionale – aumentando stipendi di medici e infermieri che scelgono di lavorare nelle valli e zone montane, prevedendo facilitazioni e benefit. In questo modo le aree montane potrebbero attrarre personali sanitario, superando la carenza che si incontra oggi”.

E sull’ambiente?

“C’è un patrimonio che non va disperso o mal utilizzato. Quest’estate – anche nelle nostre valli – abbiamo scoperto cosa significa avere carenza d’acqua e molte comunità hanno sofferto questa situazione. L’acqua non è infinita, quindi serve una maggior tutela, una programmazione che dal livello nazionale scende al locale, e a mio parere serve un “acquedotto di valle”, che abbia l’obiettivo di coprire il territorio e in caso di esigenze soddisfare la richiesta dei Comuni che sono in emergenza. Questa è la proposta che porterò avanti per le nostre valli, ed è nel segno della collaborazione tra istituzioni”.