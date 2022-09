Elezioni politiche, Mottinelli (PD): “Va adottato un piano territoriale agricolo”

sabato, 17 settembre 2022

Breno – Sui temi della siccità e dell’agricoltura interviene Pier Luigi Mottinelli, candidato lista Pd alla Camera nel collegio uninominale che comprende Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia: “Oggi l’emergenza idrica e i cambiamenti climatici stanno penalizzato la nostra l’agricoltura e i nostri allevamenti. Il mio impegno è per adottare un piano territoriale agricolo per l’acqua, la siccità ed il dissesto idrogeologico, con particolare attenzione alla progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta dell’acqua a scopo agricolo ed a strumenti incentivanti per le aziende agricole e di allevamento che adottano soluzioni di recupero e riutilizzo delle acque. La filiera agroalimentare e lattiero caseario va salvaguardata per ricostruire un’identità alimentare del nostro comprensorio con attenzione alla già presente e importante produzione di prodotti tipici locali. I prodotti a km zero devono rappresentare sempre di più un driver dello sviluppo socio economico e turistico dei territori di montagna”.

Messaggio elettorale a pagamento – Soggetto politico committente: Teresa Federici.