Elezioni politiche a settembre, l’intervento di Pier Luigi Mottinelli (PD)

venerdì, 22 luglio 2022

Breno – Le elezioni politiche a settembre accelerano la riflessione sulle candidature. Il portavoce del PD di Valle Camonica, Pier Luigi Mottinelli (nella foto), dopo la riunione della segreteria di Zona di settimana sorsa, si fa carico del mandato avuto e espone una riflessione in vista delle prossime elezioni che coinvolgeranno Brescia, la Lombardia e Roma, anche se con scadenze diverse, tra il prossimo mese di settembre e la prossima primavera.

“La classe dirigente di un partito presente in ogni territorio va promossa e salvaguardata. Non sempre avviene; nel mio caso, quando sono stato candidato alle Europee nel 2019, da un’indicazione unanime degli organi del PD bresciano e regionale e mi sono ritrovato a concorrere con una candidatura paracadutata dalla Francia tramite Roma, che ha creato disorientamento e che a distanza di pochi anni, dopo essere stata anche messa in organismi nazionali del Partito, non appartiene nemmeno più al PD”, sottolinea Pier Luigi Mottinelli.

“Mi auguro – prosegue – che non accada più ad altri …! e che alle prossime scadenze elettorali, bresciane, regionali e politiche, il Partito Democratico valorizzi l’esperienza del sindaco Emilio Del Bono, che è stato collante della coalizione e che ha trasformato in questi anni la città, divenendone un modello nazionale, ma che è stato anche punto di riferimento nazionale tra i sindaci del Partito Democratico, come vice presidente Anci,… di quelli che hanno fatto la differenza, per intenderci “.

“Per questo, tenuto anche conto che si voterà disgiunto dalle elezioni politiche anticipate, la sua figura è senza dubbio tra le candidature più competitive, in grado di portare la sua competente esperienza a candidato come Presidente della Regione Lombardia, con possibilità di riuscita, contrapponendosi ad Attilio Fontana o a chi sarà il futuro candidato del centro destra. L’esperienza di Del Bono è indispensabile, anche affinché si possa proseguire con una continuità del mandato amministrativo e per fare questo la condizione necessaria è che la coalizione resti unita”, aggiunge Mottinelli.

Per questo Mottinelli legge con estrema preoccupazione alcuni notizie pubbliche, che raccontano la volontà di alcuni, dell’attuale maggioranza, di correre in autonomia, candidando proprie figure a sindaco, in vista delle amministrative.

Il pensiero di Mottinelli non si ferma alla scala locale: “Nel risico delle possibili candidature mi sembra si parli di nomi già noti ai più, che hanno fatto più mandati parlamentari o regionali, rispettabili .. ma non può bastare.. ; il Partito, credo, debba individuare le candidature più rappresentative, su tutte quelle di Gian Antonio Girelli, fuori dagli schemi romani correntizi od altro e debba, anche, fare uno sforzo per promuovere una classe dirigente nuova. Mi riferisco, ad esempio, al segretario provinciale Michele Zanardi, al Presidente della direzione Gianluca Cominassi e alle tante donne che all’interno del Partito Democratico possono essere una risposta nella proposta di candidature con parità di genere, ma competenti, non solo in quanto donne, ma ancora e non solo”.

“Non vorrei che alla fine queste veline mandate ai giornali nei giorni scorsi, come qualcuno è solito usare all’interno del PD…, siano soltanto una forma di disinformazione, non rispettosa degli organi del Partito, che si riuniranno per definire i candidati. A questo proposito faccio un invito sul metodo : ogni candido/a uscente, si sottoponga al giudizio sull’operato svolto. Siamo una Provincia grande, più di sei regioni italiane, un territorio che va valorizzato per le sue caratteristiche e non può limitarsi alle sole dinamiche della città di Brescia. C’è l’esigenza che questa provincia torni a contare a livello parlamentare e regionale e che ci sia una restituzione di rappresentanza parlamentare rispetto alla volta scorsa, quando questa è stata appannaggio della provincia di Bergamo. La Valle Camonica ed il resto del territorio reclamano a gran voce la propria rappresentanza, come espressione autentica di candidature proposte dai circoli e dalle zone”, conclude Mottinelli.