Elezioni 2022, Pier Luigi Mottinelli ringrazia gli elettori: “E’ stato un impegno, ne è valsa la pena”

mercoledì, 28 settembre 2022

Breno (Brescia) – La Valle Camonica, dopo la consultazione elettorale di domenica scorsa, non avrà un suo parlamentare, una persona espressione del territorio nella XIX legislatura, che prenderà avvio tra due settimane.

Pier Luigi Mottinelli (nella foto), candidato Pd alla Camera nel collegio uninominale che comprendeva Valle Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia, ha commentato i risultati del voto e ringraziato gli elettori e “quanti hanno colto con la loro adesione e il loro impegno, la ragione di una mia candidatura, che mi è stata richiesta. Sono e resto convinto che valesse la pena di un impegno, mentre tanti scappavano”.

“In particolare – prosegue Mottinelli – va il ringraziamento agli oltre 41mila elettori, in aumento percentuale rispetto al 2018, che hanno voluto considerare la nostra proposta, con migliaia di consensi al solo candidato”. “Spiace – aggiunge – solo che le Valli, i laghi, la Franciacorta non abbiano votato il loro rappresentante .. e oggi sono senza rappresentanza (se non paracadutata..)”

“Ora – sostiene Mottinelli – vanno affermate le nostre ragioni e convincimenti in un momento di rancore diffuso, di rabbia e di disaffezione verso le politica. Va cambiato verso, dai territori verso Roma, ponendo le valli, i laghi e il territorio al centro della politica”. “La politica – conclude l’esponente di spicco del Pd – è un cantiere in continua evoluzione, noi ci siamo, a rappresentanza del nostro territorio”.

di A. Pa.