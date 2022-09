Elezioni politiche 2022: la Valle Camonica senza parlamentari

martedì, 27 settembre 2022

Breno (Brescia) – La Valle Camonica non avrà un parlamentare nella legislatura che inizierà a metà ottobre.

Il taglio dei parlamentari con i collegi più ampi hanno penalizzato le zone montane. La Valle Camonica era rappresentata nella precedente legislatura da Beppe Donina della Lega, e dalle elezioni di domenica scorsa è stata penalizzata e non avrà parlamentari espressione del territorio. Infatti i candidati camuni non sono stati eletti: Pier Luigi Mottinelli, esponente di spicco del Pd, secondo più votato dopo la Bordonali alla Camera nel collegio delle Tre valli (Valle Camonica, Valle Sabbia e Val Trompia), ha raccolto il 20,21% dei consensi, Maria Emma Sala, candidata nel collegio plurinominale Lombardia 3 P02 con Italia Viva, che ha ottenuto il 9,51% dei voti; Germano Pezzoni con Italexit per l’Italia, si è fermanto all’1,70% delle preferenze, mentre la biologa brenese Anna Maria Bonettini, candidata per il Movimento 5 Stelle al Senato ha ottenuto il 6,14%.

Invece la Valtellina avrà il suo parlamentare: è Mauro Del Barba, esponente di Italia Viva, capolista nel collegio plurinominale della lista Azione – Italia Viva che ha raggiunto l’8,55%. Una soglia sufficiente per l’elezione del morbegnese che si appresta dunque a un nuovo mandato parlamentare.